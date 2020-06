Acht Deinse handelszaken geselecteerd voor de 101 Leiespots Anthony Statius

19 juni 2020

11u18 0 Deinze Toerisme Leiestreek zocht ook dit jaar Toerisme Leiestreek zocht ook dit jaar de 101 Leiespots uit en maar liefst acht daarvan bevinden zich in Deinze. De dienst toerisme verbindt deze leuke adresjes met elkaar via een fotowandelzoektocht.

In totaal stelden zich 26 handelszaken in Deinze zich kandidaat voor de campagne 101 Leiespots van Toerisme Leiestreek. Acht daarvan werden geselecteerd: Braavo, Zuskus, Foodbart, Letters & Co, HAJP, Komorebi, CreaLief en Donza.

Elke Leiespot krijgt een webpagina met onder meer een korte uitleg over de locatie, tips van de ondernemer, algemene tips, fiets- of wandelroutes en logeeradresjes in de buurt. De niet-geselecteerde kandidaten worden ook gepromoot in de online campagne via de website www.www.toerisme-leiestreek.be/nl/leiespots en de Facebook -en Instagrampagina’s van Toerisme Leiestreek. De 101 leukste Leiespots werden ook in een gratis boekje verzameld die je kan vinden op de website of kan afhalen bij de dienst toerisme.

Aan de campagne, die gisteren van start ging, is ook een wedstrijd gekoppeld. Gedurende een jaar beloont Toerisme Leiestreek elke maand de mooiste foto van een belevenis in een Leiespot die gedeeld wordt met #leiestreek en #leiespot op Instagram of Facebook met een waardebon van 25 euro. Het wedstrijdreglement vind je ook op de website.

Naast enkele fietstochten in de Leiestreek kan je in Deinze ook een 5 kilometer lange fotowandelzoektocht doen. Vrijwilliger en Deinzenaar Alfred Bauwens werkte voor de vierde maal een zoektocht uit in samenwerking met de dienst toerisme. De tocht, die loopt van eind juni tot en met 30 september, verbindt de acht Deinse Leiespots. “Met de fotowandelzoektocht willen wij vooral ons doelpubliek bereiken,” zegt Bruno Dhaenens, schepen bevoegd voor toerisme. “Als ideale klant voor een vakantie in de Leiestreek zien we een zelfverzekerde en doelgerichte bezoeker voor wie een weekendje weg inspirerend en rustgevend moet zijn.”

Meer info via 09/380.46.02 en toerisme@deinze.be.