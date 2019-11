Acht Deinse handelszaken geselecteerd als creatieve hotspot Anthony Statius

25 november 2019

08u27 0 Deinze Acht handelszaken uit Deinze mogen zich creatieve hotspot in de Leiestreek noemen. Braavo-Trend Store & Tea Lounge, CreaLief, Donza, Foodbart Deinze, HAJP bvba, Komorebi-Handmade Belgian Jewelry, Letters&Co en Zuskus worden opgenomen in de nieuwe campagne van Toerisme Leiestreek.

Samen met Toerisme Leiestreek lanceerde de toeristische dienst van Deinze een oproep voor creatieve hotspots. Wie een speciale locatie, een vernieuwend concept of iets anders dan de rest heeft, kon zich kandidaat te stellen als één van de 101 creatieve hotspots van de Leiestreek. De uitverkorenen staan centraal in de nieuwe Leiestreekcampagne en productontwikkeling 2020 en hun zaak wordt voorgesteld op de website www.toerisme-leiestreek.be/hotspots, op Facebook en in de pocket die tijdens de campagne zal worden verspreid.

“Toerisme Leiestreek kreeg in totaal 212 kandidaturen binnen, waarvan 26 uit Deinze”, vertelt Bruno Dhaenens, (Open Deinze), schepen bevoegd voor toerisme. Hieruit werden acht zaken geselecteerd,namelijk Braavo-Trend Store & Tea Lounge, CreaLief, Donza, Foodbart Deinze, HAJP bvba, Komorebi-Handmade Belgian Jewelry, Letters&Co en Zuskus. De kandidaten die niet geselecteerd werden, maar die wel een toeristisch-recreatieve link hebben, worden verder ondersteund bijvoorbeeld als tip bij een hotspot in de buurt. Al deze ondernemers worden uitgenodigd voor vormings- en inspiratiesessies en kunnen eventueel deelnemen aan één van de volgende campagnes.”

Meer info via toerisme@deinze.be, 09/380.46.01 of www.toerisme-leiestreek.be/hotspots.