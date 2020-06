Aansluiting Tolpoortstraat-Ommegangstraat een dag afgesloten Anthony Statius

24 juni 2020

17u59 0 Deinze De aansluiting van de Tolpoortstraat met de Ommegangstraat in Deinze wordt afgesloten op vrijdag 26 juni van 7.30 uur tot zaterdag 27 juni om 7.30 uur.

Op vrijdag 26 juni zal er gewerkt worden ter hoogte van de aansluiting van de Ommegangstraat met de Tolpoortstraat. De bestaande klinkers worden er vervangen.

Dit betekent dat het vanaf vrijdag 26 juni om 7.30 uur tot zaterdag 27 juni om 7.30 uur niet mogelijk zal zijn om de Ommegangstraat in te rijden via de Tolpoortstraat. Het eenrichtingsverkeer in de Ommegangstraat wordt tijdens deze periode opgeheven.