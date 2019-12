Aanschuiven op E17 door kettingbotsing Wouter Spillebeen

17 december 2019

10u09 8 Deinze Op de E17 ter hoogte van Deinze is deze morgen rond 8.20 uur een lange file ontstaan nadat een wagen in de staart van een file is ingereden. Het is al de tweede keer in twee dagen dat een ongeval hinder veroorzaakt op die plaats.

De aanrijding gebeurde toen een wagen achteraan inreed op een file die ter hoogte van Deinze was ontstaan in de richting van Antwerpen. Verschillende andere wagens weken uit naar andere rijstroken, waardoor ook daar aanrijdingen gebeurden. In totaal raakten vijf wagens betrokken. De drie rijstroken van de snelweg waren even versperd en een lange file vormde vanaf Kruishoutem. Er vielen geen gewonden.

Gisteren gebeurde op dezelfde plaats een gelijkaardige aanrijding waardoor pendelaars van 8 tot 9 uur moesten aanschuiven op de snelweg. Ook bij die aanrijding vielen geen gewonden.