Aanpassingen recyclageparken: weegbruggen in Landegem, betalend houtafval in Deinze Anthony Statius

20 november 2019

15u56 0 Deinze De stad Deinze voert vanaf december een nieuw retributiereglement in voor de recyclageparken in de Brouwerijstraat in Landegem en de Europalaan in Deinze. In Landegem worden er twee weegbruggen geïnstalleerd en hiervoor zal het park gesloten zijn tussen vrijdag 22 november en zondag 1 december. In Deinze is de belangrijkste verandering dat houtafval betalend wordt.

Sinds februari 2019 zijn de recyclageparken van Deinze en Landegem toegankelijk voor alle Deinzenaren. Inwoners uit Meigem kunnen dus hun afval brengen naar Landegem en Nevelaars kunnen ook naar de Europalaan rijden. Vanaf december worden ook de retributiereglementen gelijkgeschakeld, zodat de tarieven in beide parken hetzelfde zijn.

“Hiervoor worden er aanpassingswerken uitgevoerd op het recyclagepark in Landegem”, zegt milieuschepen Filip Vervaeke (Open Deinze). “Er worden twee weegbruggen geïnstalleerd en de betaalzuil wordt naar de uitgaande weegbrug verplaatst. Het park zal hierdoor gesloten zijn vanaf vrijdag 22 november tot en met zondag 1 december. Dit heeft als gevolg dat er in Landegem een retributie wordt bepaald op basis van het gewicht van het voertuig en niet meer op basis van het type voertuig. Het recyclagepark Brouwerijstraat blijft voorzien van twee ingangen, een aan de gratis zone en een aan de betalende zone. Er geldt geen specifieke regeling meer voor bestelwagens en er zijn geen aparte openingsuren voor KMO’s meer.”

“Ook in het recyclagepark Europalaan zijn er wijzigingen”, vervolgt Filip Vervaeke. “Zo betaal je voortaan voor houtafval 3 cent per kilogram, terwijl dit vroeger gratis was. Verder heb je ook de mogelijkheid om het bedrag over te schrijven op een rekeningnummer. Voor beide parken werden ook de openingsuren aangepast. Zo is er - behalve op zondag - op elke dag van de week wel een van de twee parken open.”

Meer info via www.deinze.be/afval.