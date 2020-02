80 nieuwe zaken naar Deinze gehaald, maar centrummanager Chris Verghote stopt er mee: “Blij dat ik de brug kon zijn tussen stad en handelaars” Vzw Deinze Winkelstad gaat dringend op zoek naar opvolger Joeri Seymortier

05 februari 2020

Deinze Chris Verghote, de centrummanager die Deinze als winkelstad op de kaart moest zetten, stapt op. De vzw Deinze Winkelstad en Verghote stoppen hun samenwerking in onderling overleg. Verghote werkt nog door tot eind deze maand, maar ondertussen wordt naar een opvolger gezocht. De voorbije vier jaar kon de centrummanager uitpakken met maar liefst tachtig starters in de stad.

Na vier jaar intensief samenwerken splitsen de wegen tussen Deinze Winkelstad en de centrummanager. Vzw Deinze Winkelstad en centrummanager Chris Verghote stoppen hun samenwerking in onderling overleg, en dat vanaf eind februari. De werking van de vzw gaat verder, en daarom wordt er een even nieuwe gedreven centrummanager gezocht. Vier jaar geleden startte Chris Verghote als centrummanager van vzw Deinze Winkelstad, en zorgde hij voor een structurele samenwerking tussen de handelaars en het stadsbestuur.

“Na vier jaar is het tijd voor een nieuwe uitdaging”, legt Chris Verghote zijn beslissing uit. “Een nieuw samenwerkingsvoorstel van de Raad van Bestuur lag niet in lijn met mijn verwachtingen hoe ik de verdere uitbouw van het centrummanagement zie. Ik heb de voorbije jaren met enthousiasme en passie de brug gebouwd tussen de handelaars en stad Deinze, en omgekeerd. Ik hoop dan ook dat ik de basis heb kunnen leggen voor een mooie verdere toekomst van Deinze Winkelstad. En ik hoop dat mijn opvolger kan afwerken waar ik aan begonnen ben”, zegt Chris Verghote.

Een nieuw samenwerkingsvoorstel lag niet in lijn met mijn verwachtingen hoe ik de verdere uitbouw van het centrummanagement zie. Chris Verghote

Schepen van Lokale Economie Bruno Dhaenens kijkt tevreden terug naar de samenwerking. ‘Samen hebben we gewerkt aan verandering en zo zijn er heel wat originele en geslaagde initiatieven gerealiseerd”, zegt schepen Dhaenens. “Ik denk daarbij aan de campagne ‘Start je droomzaak in Deinze’ met meer dan 80 opstartende handelaars als gevolg. We hadden ook de eindejaarsacties en shop & win-acties, de Fashion Night/Day, het voetbaldorp op het Sint-Poppoplein tijdens het WK, en het huis van de Kerstman. Om er maar enkele op te noemen”, zegt de schepen.

Opvolger?

Deinze Winkelstad mag dan wel zonder centrummanager komen te zitten, toch blijft de vzw niet bij de pakken zitten. “De werking van de vzw gaat verder. We blijven inzetten op de profilering en verfraaiing van Deinze als winkelstad, het aantrekken van nieuwe bezoekers en het in de watten leggen van bestaande klanten. We starten daarom de zoektocht naar een even enthousiaste, gedreven centrummanager”, zegt voorzitter Hans D’Hulster.

Mooie erfenis

Chris Verghote begint ondertussen aan zijn laatste weken, en blikt tevreden terug. “Stad Deinze is een mooie stad in volle opmars”, klinkt het. “Een stad met warme mensen, gedreven handelaars en prachtige winkels. Ik wil iedereen meegeven dat ze best fier mogen zijn op de stad. Ik wens de handelaars de creativiteit en kracht om constant te blijven vernieuwen. Persoonlijke service, expertise, belevenis en vooral passie in je werk maken het verschil, en zorgen voor een succesverhaal. En dat heb ik elke dag mogen zien bij heel wat Deinse handelaars. Ik wil de vzw, de stad en alle handelaars dan ook bedanken voor de verkregen kansen en de fijne samenwerking”, zegt Chris Verghote nog.

Kandidaat-opvolgers kunnen contact opnemen met Hans D’Hulster, voorzitter Deinze Winkelstad, op hans@oclusive.be.