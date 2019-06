8.000 bezoekers genieten van eerste fusiestoet Anthony Statius

09 juni 2019

19u30 0 Deinze De straten van Nevele liepen zondag mooi vol voor de 65ste Sinksenstoet. Met het fusieverhaal als thema kwamen ook heel wat Deinzenaren kijken naar de stoet. De organisatie schat het aantal bezoekers op zo’n 8.000.

Filip Vervaeke van feestcomité Niet Versaegen is een tevreden man. De Fusiestoet Deinze, het Land van Nevele bleef gespaard van slecht weer en dit lokte heel wat bezoekers naar het centrum van Nevele. Inwoners uit pakweg Poesele, Petegem en Wontergem volgden elkaar op in een gevarieerde stoet van 34 taferelen. Van het kunstgras van FC Poesele tot de duivensport van Zeveren, ieder dorp kreeg de kans om zijn ding te doen.

“We hebben zoveel mogelijk deelgemeenten laten deelnemen aan de stoet en dat heeft duidelijk haar vruchten afgeworpen”, zegt Filip Vervaeke. “De verenigingen brachten heel wat volk op de been en over de volledige lengte van het parcours stonden zeker 8.000 bezoekers. Ons opzet was om mensen en verenigingen te verbinden en hierin zijn we zeker geslaagd. Ik wil graag alle deelnemers opnieuw de kans geven om volgend jaar mee te wandelen met de 66ste Sinksenstoet. Wat het thema zal worden, daar moet ik nog even over nadenken”, besluit Vervaeke.