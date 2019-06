7.000 bezoekers in de kou door dubbele boeking: “Dit komt hard aan bij de 150 vrijwilligers” Anthony Statius

20 juni 2019

14u27 8 Deinze Deze zomer geen Schotse Dagen aan kasteel Ooidonk in Deinze. Het tweejaarlijkse familiefeest, dat eind augustus zo'n 7.000 bezoekers zou ontvangen, kan door een dubbele boeking niet doorgaan . “Of we in 2020 dan maar Schotse Dagen organiseren? Dat moeten we even laten bezinken”, zegt voorzitter Peter De Maertelaere.

De organisatoren van de vzw Schotse Dagen nodigden woensdagavond de vrijwilligers uit in restaurant d’Ouwe Hoeve in Deurle voor een minder aangename mededeling: de zestiende editie van het tweejaarlijkse familiefeest op het domein van kasteel Ooidonk gaat niet door.

Paniekerig telefoontje

“In september vorig jaar werd in overleg met graaf Henry t’Kint de Roodenbeke de definitieve datum voor de zestiende editie van de Schotse Dagen bepaald op 29 en 30 augustus en 1 september”, vertelt Peter De Maertelaere. “Deze datum werd al vrij snel bekendgemaakt op onze website, maar enkele weken later kreeg ik een paniekerig telefoontje van de graaf met de melding dat het kasteeldomein al eerder verhuurd was voor een privé-evenement. Een dubbele boeking dus. Er waren drie opties: uitwijken naar een andere datum, de graaf dwingen in proces te gaan tegen de andere huurder of het feest afblazen. Na lang beraad met het comité bleek een andere datum niet haalbaar en de graaf met een proces belasten zou de verdere samenwerking alleen maar verzuren. Geen Schotse Dagen dus dit jaar: een spijtige zaak die bij vele vrijwilligers hard is aangekomen.”

Tot 150 vrijwilligers

“De Schotse Dagen steunt al vijftien edities op de inzet van zo’n 100 à 150 mensen”, vervolgt Peter. “Naast deze vrijwilligers zijn natuurlijk ook de sponsors onontbeerlijk. Een andere belangrijk aspect is dat de opbrengst steeds wordt geschonken aan sociale doelen. Alle vijftien edities samen hebben wij voor meer dan 100.000 euro uitgegeven aan sponsoring. Daarvan ging bijna de helft naar ons hoofdproject, Huis Ten Bosse, het woonproject voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Andere goede doelen die we steunden zijn VIBLO Leieland, Huize Kattebeek, B.O. School Ter Leie, RSC The Handles en de Minder Mobielen Centrale.”

De Schotse Dagen ontsproot in 1999 in de schoot van de serviceclub Kiwanis Sint-Martens-Latem-Deurle, waarvan de huidige bestuursleden van de vzw Schotse Dagen Johan Desmet en Fernand Dacquin deel uitmaakten. Als partner vonden ze de Vlaamse Calidonische Society, een Gentse vereniging die intussen meer dan veertig jaar de Schotse cultuur helpt te verspreiden en ondersteunen. Onder impuls van huidig schepen van Deinze Norbert De Mey zetten Johan en Fernand na drie edities het Schotse festival verder met Fonds 12. Na zes jaar werd de nieuwe vzw Schotse Dagen Ooidonk opgericht. Zij organiseerden in 2017 de voorlopig laatste editie van het evenement, waar opnieuw duizenden bezoekers op afkwamen.

Ook geen editie in 2021

Wat de toekomst brengt, is nog koffiedik kijken. “Ook in 2021 kan het evenement niet doorgaan”, zegt Peter. “Dat jaar vindt immers rond dezelfde periode het Europees Schutterstreffen (EST) plaats, waarbij tienduizenden boogschutters van over heel Europa naar Deinze zullen afzakken. Organiseren we de Schotse Dagen in 2020, 2022 of 2023? We weten het eerlijk gezegd nog niet. We zullen alles rustig laten bezinken en ons deze zomer nog even herbronnen”, besluit Peter.