65-jarige fietsster overgebracht naar ziekenhuis na ongeval Jeroen Desmecht

10 september 2019

14u00 0 Deinze Een 65-jarige dame raakte maandagvoormiddag gewond bij een verkeersongeval in de Tolpoortstraat.

De vrouw reed rond 10.10 uur met haar fiets door de Tolpoortstraat in Deinze, wanneer de bestuurder van een geparkeerde wagen het linkerportier opende. De fietsster raakte de deur en smakte tegen de grond. De hulpdiensten brachten haar vervolgens over naar het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze.