5 Deinse handelaars getuigen over hoe zij de coronacrisis tot nu toe hebben beleefd: “Je kan altijd blijven doorwerken, maar het moet leuk blijven”

Deinze

De coronacrisis hakte er bij heel wat lokale middenstanders diep in. Ondertussen ligt de lockdown al even achter ons en was het de voorbije weken voor heel wat middenstanders zoeken hoe ze hun zaak terug op de rails konden krijgen. Sommigen zagen zwarte sneeuw, anderen deden relatief goede zaken, maar voor iedereen was en is het nog steeds aanpassen. In deze reeks ‘Commerce versus corona’ getuigen de zaakvoerders van een drankenhandel, een kledingzaak, een speelgoedwinkel, een frituur en een café in Deinze over hoe zij zich een weg zoeken doorheen deze crisis.