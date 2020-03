33 sociale koopwoningen in Bachte-Maria-Leerne onmiddellijk verkocht Anthony Statius

13u29 0 Deinze Kleine Landeigendom Het Volk heeft de sociale koopwoningen in de nieuwe verkaveling tussen de Meirebeekstraat en de Leernsesteenweg in Bachte-Maria-Leerne (Deinze) voorlopig opgeleverd. Alle 33 woningen zijn ondertussen verkocht.

In Bacht-Maria-Leerne komen er in een klap heel wat gezinnen bij. Kleine Landeigendom Het Volk bouwde langs de Leernstesteenweg 33 sociale koopwoningen en deze werden allemaal verkocht.

“Het project bestaat uit zowel koppelwoningen als aaneengesloten bebouwing met 3 of 4 slaapkamers”, zegt directeur Hans Heyse. “Elke woning is voorzien van een regenwaterput, zonneboiler, tuin, terras en garage of carport. De werken begonnen in maart 2018 en zijn dus na twee jaar afgerond. Nog deze week krijgen de aangeduide kopers de sleutels van hun nieuwbouwwoning. Dan kunnen ze aan de slag, want de vloeren en de keuken kunnen de kopers naar hun eigen smaak voorzien. In een tweede fase zal Volkshaard, een zusteronderneming van KLE Het Volk, nog 19 sociale huurwoningen bouwen in dezelfde verkaveling in Bachte-Maria-Leerne”, aldus Hans Heyse.

