3,5 miljoen euro extra investeringsbudget voor Deinze dankzij Vlaams regeerakkoord Anthony Statius

03 oktober 2019

09u49 0 Deinze Het Vlaams regeerakkoord levert Deinze meer dan 3,5 miljoen euro aan extra inkomsten op. Dit meldt gemeenteraadslid Sabine Vermeulen (N-VA).

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over en geeft de gemeenten extra budget voor open ruimte.

“Voor Deinze gaat het om een bedrag van 3.535.794 euro”, zegt gemeenteraadslid Sabine Vermeulen (N-VA). “Met dit geld kunnen we onze fusiestad echt beter maken. N-VA Deinze wil dat de stad Deinze met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in de Deinse en Nevelse verenigingen en open ruimte. Niets houdt de stad nu tegen om een degelijke en interessante subsidiëring uit te werken voor alle verenigingen in onze 17 deelgemeenten. Het subsidiereglement moet herwerkt worden omwille van de fusie en deze financiële meevaller kan heel wat zuurstof pompen in de verenigingen. Ook het behoud en de vergroening van open ruimte in de kern en deelgemeenten wordt mogelijk.”