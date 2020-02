250.000 euro om HUP/HUB-pand voor starters in te richten Anthony Statius

16 februari 2020

14u39 0 Deinze De stad Deinze voorziet 250.000 euro om het pand HUP-HUB in de Tolpoortstraat in te richten. De stad kocht het cascopand aan om er een verzamelplaats voor startende ondernemers te creëren.

Vorig jaar heeft de stad Deinze het handelspand Tolpoortstraat 70-72 aangekocht voor 1,6 miljoen euro, waarvan 500.000 euro werd gesubsidieerd door de Vlaamse regering. Samen met de vzw Deinze Winkelstad wil men er HUP creëren, een HUB of verzamelplaats voor starters. De ruimte zal gebruikt worden voor kunst, eten, drinken, workshops, netwerkevents, burelen, muziek en andere creatieve doeleinden.

Normaal zou deze HUP/HUB in november al gelanceerd worden, maar aangezien het pand nog niet klaar is, mikt men op maart 2020. Nu voorziet de stad 250.000 euro om het cascopand in te richten. Er werd een raming en een plan opgemaakt door studiebureau Partners uit Gent en de gemeenteraad van Deinze moet hier donderdag haar goedkeuring voor geven.