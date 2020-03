15 Sportac’86-gymnasten gekwalificeerd voor WK acrobatische gymnastiek Anthony Statius

02 maart 2020

16u44 6 Deinze Vijftien gymnasten van de Deinse club Sportac’86 hebben zich gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap acrobatische gymnastiek. Dit WK vindt tussen 19 en 30 mei plaats in Genève, Zwitserland.

Vier teams met tien gymnasten van Sportac’86 wisten zich tijdens deze selectiewedstrijden te plaatsen voor het wereldkampioenschap. In de juniorencategorie (13-19 jaar) plaatste het meisjestrio Zita Goffaux, Alessia Demuynck en Amélie Bernaert zich. In de beloftencategorie (11-16 jaar) wisten zich drie teams te kwalificeren: Feliz Baert en Arthur Vanderlinden, Kirsten De Waele en Elfi Vanbruwaene en Zoë Van Doorne, Tine Vanden Berghe en Renske Carlier. Deze teams bereiden zich verder voor op het wereldkampioenschap via een provinciale voorronde eind maart, een internationale wedstrijd in Puurs in de maand april en het Vlaams kampioenschap tijdens het weekend van 1 mei in Mariakerke-Gent.

Via de nationale ploeg zullen nog vijf andere Sportac’86-gymnasten deelnemen aan het WK: Charlotte Van Royen en Talia De Troyer samen met hun partner Britt Vanderdonckt bij de senioren meisjes drie, Hannes Garré samen met zijn partners Robin Casse, Jonas Anthoon en Noam Patel bij de senioren mannen vier, Pieter Everaert samen met zijn partner Helena Heijens bij de junioren gemengde paren en tot slot Viktor Vermeire met zijn partners Simon De Wever, Jonas Raus en Arthur Nuytten bij de junioren mannen vier.