135 Belgische trekpaarden gekeurd op de Markt Anthony Statius

13 oktober 2019

12u52 0 Deinze Liefhebbers van het Belgisch trekpaard moesten zondag op de Markt van Deinze zijn. Pakov, de vereniging van de Oost-Vlaamse paardenfokkers, organiseerde er voor de 91ste keer een provinciale wedstrijd en met 135 ingeschreven dieren was het een groot succes.

Deinze kippenstad? Een keer in het jaar blijven de kippen in hun hok en dan worden de paarden van stal gehaald. De jaarlijkse prijskampen in Deinze brengen vooral paardenkwekers op de been, maar ook nieuwsgierige passanten blijven op de Markt om de edele dieren te bewonderen.

“Met 135 inschrijvingen mogen we gerust zeggen dat we de grootste prijskamp van de provincie hebben en misschien zelfs ook interprovinciaal", zegt organisator Jozef Colman. “Het trekpaard mogen we gerust zien als erfgoed en we merken meer en meer dat mensen op zoek zijn naar authenticiteit en dat bijgevolg de interesse in deze dieren dan ook groeit. We hebben al jaren een goede verstandhouding met Deinze en we zijn blij dat we de Markt kunnen gebruiken om onze wedstrijd te organiseren. Als tegenprestatie zorgen we dat er met onder andere een hoefsmid en ritjes op trekpaarden ook voor de bezoekers wat extra te beleven valt.”