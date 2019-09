120 oud-bestuursleden vieren 90 jaar KLJ Nevele Anthony Statius

17 september 2019

08u33 0 Deinze KLJ Nevele bestaat negentig jaar en dit werd zaterdagavond gevierd met een grote bijeenkomst van ex-leiders- en leidsters. Zo'n 120 ex-bestuursleden van alle leeftijden kwam herinneringen ophalen in het KLJ-lokaal in Vosselare.

KLJ Nevele werd in 1929 opgericht als de Boerenjeugdbond en in de jaren zestig veranderde de naam in de Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ). De afdeling in Nevele is nog steeds een van de grootste van Oost-Vlaanderen.

Om de negentigste verjaardag te vieren, werden afgelopen zaterdag alle oud-bestuursleden uitgenodigd voor een feestreceptie in het KLJ-lokaal in Vosselare.

Volksdansmuziek

"Vele generaties verzoenden met elkaar en het werd een echt volksfeest tussen jong en oud", zegt medeorganisator Wim Verstraete. "Vooral tijdens het afspelen van volksdansmuziek barste de sfeer pas echt los. Er werden heel wat herinneringen opgehaald met foto's van oude toneelstukken van de BJB, het ruitertornooi van de LRV, het Belgisch kampioenschap vlottenrace, de duck race op de vaart en Landegem is burning. KLJ Nevele is na negentig jaar nog steeds een vaste waarde in Nevele."

De activiteiten van KLJ Nevele starten binnenkort en inschrijven kan nog altijd via info@kljnevele.be of https://www.facebook.com/KLJNevele. (ASD)