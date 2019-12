105 alleenstaanden vieren kerstavond in VTI Anthony Statius

25 december 2019

10u04 0 Deinze Met 105 gasten was kerstavond voor alleenstaanden opnieuw een succes. Johan Van Wassenhove en de Deinse Weldoeners verhuisden dit jaar naar de eetzaal van VTI, waar 105 Deinzenaren en Nevelaars konden genieten van elkaars gezelschap en een lekkere maaltijd bereid door de leerlingen Leiepoort campus Sint-Theresia.

Kerstavond voor alleenstaanden vond dit jaar voor de eerste keer plaats in de eetzaal van VTI Deinze. Vorig jaar werden de gasten ontvangen in de nieuwe zaal van LDC De Bosrank, maar aangezien dit jaar ook Nevelaars welkom waren, zocht organisator Johan Van Wassenhove, die het initiatief vorig jaar overnam van oprichter Yvan Vandenbrande, een grotere locatie.

“Met 105 gasten hebben we ongeveer hetzelfde aantal bezoekers van vorig jaar”, zegt Johan. “Er schreven zich maar een vijftal mensen uit Nevele in, dus we zullen ons evenement voor de volgende editie nog meer moeten promoten in de Nevelse deelgemeenten. Aangezien ik ook diaken ben in Zulte, denk ik er ook aan om ook de alleenstaanden van Zulte erbij te betrekken.”

Een dertigtal vrijwilligers deed haar uiterste best om alles vlot te laten verlopen en de catering werd dit jaar voorzien door de leerlingen en leerkrachten van het zevende jaar grootkeuken van Leiepoort campus Sint-Theresia. Op het menu stond onder andere een koud visschoteltje, Agnes Sorel-roomsoep en varkenswangetjes in Buyssebier met spek, zilveruitjes en kroketten. Rita Dobbels uit Wontergem en haar tafelgenoot Alice genoten zichtbaar van het feestmaal. “Nadat ik mijn man verloor, heb ik kerstavond een tijdje alleen gevierd”, zegt Rita. “Sinds vier jaar kom ik naar kerstavond voor alleenstaanden en ik amuseer me iedere keer opnieuw. Het eten is altijd lekker en ik ben in goed gezelschap.”