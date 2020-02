100-jarige Albert is volgend jaar 75 jaar getrouwd Anthony Statius

20 februari 2020

08u44 2 Deinze Albert Van Loocke heeft woensdag zijn honderdste verjaardag gevierd in het woonzorgcentrum Ter Leenen in Nevele. Volgend jaar is de man ook 75 jaar getrouwd met zijn Maria.

Een week voordat hij zijn 74ste huwelijksverjaardag mag vieren, mocht Albert Van Loocke woensdag al een feestje geven ter ere van zijn honderdste verjaardag. Dit deed hij samen met zijn onafscheidelijke partner Maria Hautekeete, zijn familie, het personeel en de bewoners van Ter Leenen, een delegatie van de Nationale Oudstrijdersbond en leden van het stadsbestuur van Deinze.

Albert werd geboren in een landbouwersfamilie in Poeke. Hij was de eerstgeborene van vijf kinderen. Toen hij 3 jaar werd, verhuisde de familie naar een boerderij op het Veldeken in Nevele. Hij liep school in Poesele en de Zusters Maricolen in Deinze en daarna bleef hij thuis om mee te helpen in het bedrijf van zijn ouders. In 1939 nam zijn leven een drastische wending, want toen werd Albert gemobiliseerd. Na de oorlog nam hij de draad weer op en toen leerde hij Maria kennen, een meisje dat in de Vierboomstraat woonde. Op 25 februari volgend jaar mag Albert haar 75 jaar lang zijn vrouw noemen.

Albert en Maria hebben twee zonen, Jackie en Wilfried. Samen met zijn oudste zoon Wilfried, zijn kleinzoon Wim en zijn achterkleinzoon Arnaud, is er ook een viergeslacht in de familie.