10.000 euro aan prijzen te winnen met ‘Kras en win’-actie van Deinze Winkelstad Anthony Statius

06 juli 2020

07u42 0 Deinze De vzw Deinze Winkelstad organiseert tijdens de maand juli een ‘Kras en win’- actie. Wie bij zijn of haar favoriete handelszaak winkelt, ontvangt een krasbiljet en maakt kans op een geldprijs.

Met de Kras en win-actie wil Deinze Winkelstad de deelnemende Deinse handelszaken promoten en ondersteunen.

“Wie in de maand juli bij een deelnemende Deinse handelszaak inkopen doet, krijgt een krasbiljet cadeau”, zegt centrummanager Djaro Colpaert. “Winnende loten kunnen bij een deelnemende handelszaak uitgegeven worden en dit tot 31 augustus. Er zijn liefst 2.000 winnende krasloten in omloop en in totaal is er 10.000 euro aan geldprijzen te winnen. De actie is niet geldig in de supermarkten.”

