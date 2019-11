‘Warme William’ biedt binnenkort luisterend oor aan jongeren Anthony Statius

04 november 2019

20u00 0 Deinze Deinze krijgt er vanaf volgend jaar een bijzondere inwoner bij. In het kader van de campagne Warme Stad trekt de mascotte ‘Warme William’, een blauwe beer die een luisterend oor biedt aan jongeren, naar alle kinderopvangcentra en scholen. “Met deze campagne besteden we extra aandacht aan geestelijke gezondheid bij jongeren”, zegt schepen van gezondheidszorg Filip Vervaeke (Open Deinze).

Samen met 41 andere steden en gemeenten stapt de stad Deinze in het project Warme Steden en Gemeenten. “Hiermee engageren we ons om extra aandacht te besteden aan de geestelijke gezondheid van onze jongeren”, zegt schepen Filip Vervaeke. “Een goede mentale gezondheid in de jeugdjaren vormt namelijk de basis voor een welbevinden in het latere leven. Het gaat om een preventieve campagne en deze wordt vanaf volgend jaar gelanceerd. Aan de hand van workshops en activiteiten zullen verschillende diensten van onze stad rond dit thema aan de slag gaan.”

“Hiervoor zal ook Warme William, de grote blauwe beer en mascotte van de campagne, ingezet worden”, zegt onderwijsschepen Trees Van Hove (CD&V). “Deze beer zal een rondreis maken langs de stedelijke kinderopvanginitiatieven en de Deinse scholen. William staat symbool voor een luisterend oor voor jongeren die het moeilijk hebben. Hiermee willen we de jeugd aanmoedigen om zélf een Warme William te worden door te luisteren naar de problemen van hun vrienden. De rondreis start in de kinderopvanginitiatieven en de campagne loopt gedurende twee jaar.”

De stad Deinze wordt tijdens het project begeleid door het Lokaal Gezondheidsoverleg Logo Gezond Plus, ondersteund door een consortium van het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse logo’s, initiatiefnemer Fonds GavoorGeluk en het onderzoeksteam LUCAS KULeuven. Meer info via www.warmestedenengemeenten.be.