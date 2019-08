"Tijdens onze huizenjacht op slag verliefd geworden op groene omgeving hier" Welkom in het Deinze van Katja Retsin Anthony Statius

10 augustus 2019

10u01 0 Deinze Katja Retsin woont al acht jaar in Astene bij Deinze. Het tv-gezicht schittert nu in de musical 'The Great Gatsby'. Deze maand brengt ze een nieuwe collectie uit voor JBC en vanaf september lanceert ze het programma Met Stijl voor TV Oost. Katja en haar man en acteur Jan Schepens zijn bezige bijtjes, maar wanneer ze de tijd vinden, genieten ze met hun kroost van de natuur en cultuur in de Leiestad.

CC Leietheater

"Het nieuwe cultuurcentrum opent pas eind augustus, maar het mocht niet in mijn lijstje ontbreken. Jan en ik kijken ernaar uit om in eigen stad naar theater te gaan. Deinze is op vlak van cultuur zeer goed bezig. Enkele jaren geleden gingen we in zaal Palace naar de musical 'Moulin Rouge' van Theatergroep Vooruit kijken en we waren enorm onder de indruk."

Brielstraat 2, 9800 Deinze

't Lusthof

"Heerlijk dineren in een prachtige tuin, daarvoor gaan we graag met het hele gezin naar Brasserie 't Lusthof. De tuin is een zalige oase van rust en dieren, waaronder een hangbuikzwijntje en kippen. Die zijn een leuk extraatje voor de kinderen. Je voelt je er altijd welkom, er hangt een gemoedelijke sfeer en het eten is altijd lekker."

Leernsesteenweg 58, 9800 Bachte-Maria-Leerne

Vosselare Put

"Ik ben opgegroeid in Sint-Denijs-Westrem en als tiener kwam ik vaak zwemmen in Vosselare Put. Bij goed weer met enkele vrienden en vriendinnen een fietstochtje maken en dan een verfrissende duik in de Leie, dat was voor mij de definitie van vrijheid. Ik ben er een tijdje niet geweest, maar toen we in Astene kwamen wonen, hebben we deze groene parel herontdekt. Nu kom ik hier regelmatig iets drinken of eten op het terras. Ondertussen zijn het de kinderen die dit stukje van de Leie onveilig maken met gigantische opblaasbare donuts en flamingo's."

Kleine Pontstraat 5,

9800 Deinze

't Oud Sashuis

"Een idyllisch plekje vlakbij. De dobberende bootjes, het glanzende water, de groene omgeving en het authentieke brugje. De uitgelezen plek om te pauzeren tijdens een fietstocht. Op het terras van 't Oud Sashuis zou ik uren kunnen kijken naar de bootjes die voorbijglijden. Daar staat het leven stil en alles gaat er wat trager. Ideaal voor wie een hectisch leven leidt."

Hellestraat 20, 9800 Astene

Donza

"Deze leuke horecazaak heb ik leren kennen via Evy Gruyaert die een paar huizen verderop woont. We kletsen regelmatig bij met een ontbijt bij Donza. Niets dan lof daarover. Alles is kraakvers: van de pistolets tot confituur. Zo zou je altijd willen ontbijten, maar dat speel je niet klaar. Gelukkig is er Donza."

Oude Brugsepoort 44, 9800 Deinze

De Wassende Maan

"Bioboerderij De Wassende Maan is een begrip in Astene en wij hebben het geluk vlakbij te wonen. Tijdens onze huizenjacht zijn we op slag verliefd geworden op de groene omgeving en deze wordt vooral meebepaald door De Wassende Maan. Vanuit onze voortuin zien we de prei, tomaten en sla groeien, echt een luxe. Alles komt vers uit de grond en er worden geen pesticiden gebruikt. Onze kinderen Manou, Matisse en Milla gaan vaak om boodschappen in het winkeltje. We hoeven ons geen zorgen te maken over verkeersveiligheid, want het is vlakbij."

Beekstraat 35, 9800 Astene

Letters & Co

"Letters & Co is het gezelligste boekenwinkeltje van de streek. Lies en Chris zijn sympathieke uitbaters met kennis van zaken. In de zomer genieten op het terras, of in de winter knus met een warme chocomelk tussen de boeken zitten, heerlijk. Voor mij is lezen pure ontspanning. Als Jan en ik ooit een carrièreswitch overwegen, dan baten we ook zo'n boekenwinkeltje uit."

Markt 1, 9800 Deinze