‘T Groen Beleven roept op om plantjes te schenken aan rusthuisbewoners: “Opbrengst gaat naar goede doel” Anthony Statius

29 april 2020

15u40 0 Deinze Amarylis Meuninck van het tuinbouwbedrijf ‘T Groen Beleven uit Nevele wil ouderen en minderbedeelden steunen tijdens de coronacrisis. Voor 5 euro kan iedereen een plantje schenken aan bewoners van de rusthuizen Veilige Have in Aalter of Ter Leenen in Nevele. “Een deel van de opbrengst gaat naar vzw’s De Zonnebloem en De Toevlucht”, zegt Amarylis.

Om de ouderen en de minderbedeelden een hart onder de riem te steken in deze coronatijden, lanceert Amarylis Meuninck in naam van ’T Groen Beleven uit Nevele een originele solidariteitsactie.

“Aangezien we een exportbedrijf zijn, worden ook wij hard getroffen door de coronacrisis”, zegt Amarylis. “Om niet al onze plantjes te moeten wegsmijten, willen we ze schenken aan de rusthuisbewoners van WZC Veilige Have Aalter en WZC Ter Leenen in Nevele. Ik woon al mijn hele leven in Nevele en het voelt goed om mijn gemeente te helpen. De keuze voor Aalter is gekomen doordat mijn grootouders in het WZC Veilige Have verblijven.”

“Iedereen kan een of meerdere plantjes schenken”, vervolgt Amarylis. “We streven ernaar om zeker elke bewoner van deze twee zorgcentra een plantje te kunnen geven, wat in totaal neerkomt op 400 plantjes. Een deel van de opbrengst gaat naar vzw De Zonnebloem vzw en vzw De Toevlucht, twee organisaties die zich inzetten voor de ondersteuning van de minderbedeelden in onze samenleving. Door deze organisaties te steunen, kan er een extraatje gedaan worden voor diegene die het sowieso al moeilijk hadden voor de coronatijden en die het nu vaak nog moeilijker hebben.”

Schenken kan tot en met 6 mei en de plantjes worden geleverd op 8 mei. Meer info via de Facebookpagina van ‘T Groen Beleven.