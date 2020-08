‘t Fermetje opent drive-in met warme maaltijden Anthony Statius

25 augustus 2020

17u42 18 Deinze Geert Boterdaele (57) van restaurant ‘t Fermetje in Astene (Deinze) wil het zijn klanten zo gemakkelijk mogelijk maken. Vanaf nu kan iedereen er warme maaltijd komen afhalen in een drive-in. “Ideaal voor wie eens geen zin heeft om te koken”, zegt Geert.

Voor wie eens niet aan het fornuis willen staan of al huivert bij de gedachte aan een stapel afwas, is er nu de drive-in van ‘t Fermetje in de Dorpsstraat 44 in Astene. Met dit nieuwe initiatief zoekt chef Geert Boterdaele een alternatieve bestemming voor zijn foodtruck, die door het coronavirus niet meer kan uitrijden.

“Bereide maaltijden vind je in iedere supermarkt en aan frietjes, pita of pizza is er al zeker geen gebrek, maar warme afhaaltijden, daar kunnen we het verschil mee maken”, zegt Geert. “Aan ons restaurant kan je tussen 17.30 en 19.30 uur een warm avondmaal komen afhalen. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag staan we paraat in onze foodtruck en op vrijdag, zaterdag en zondag kan je er om komen in ons restaurant. Iedere dag is er keuze tussen vlees of vis, bijvoorbeeld op dinsdag serveren we stoverij van varkenswangetjes of zalm in kreeftensaus. We hebben ook enkele koude gerechten zoals lasagne of panklare mosselen, die je thuis enkel maar moet opwarmen. Alle gerechten kosten 10 euro en de porties zijn even groot als in ons restaurant.”

Meer info via www.tfermetje.eu.