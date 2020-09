’t Brielhof en De Ceder krijgen Vlaamse subsidie Anthony Statius

02 september 2020

15u22 0 Deinze Jeugdverblijf ‘t Brielhof, beter gekend als het KSA-lokaal van Deinze, en zorgbedrijf De Nieuwe Ceder in Astene, krijgen allebei een subsidie van de Vlaamse overheid.

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir heeft via Toerisme Vlaanderen 12,5 miljoen euro aan steunmaatregelen toegekend aan het sociaal toerisme. Het geld dient voor sociale kortingen voor mensen in armoede, voor vakantie-organisaties die samenwerken in het netwerk ‘Iedereen verdient Vakantie’ en om de zorg- en jeugdverblijven in Vlaanderen te ondersteunen. Ook in Deinze worden er subsidies gegeven. Dit laat gemeente- en provincieraadslid Bart Vermaercke (N-VA) weten.

“Jeugdverblijf ’t Brielhof krijgt 2.084 euro en zorgbedrijf De Nieuwe Ceder krijgt 356.648 euro toegekend”, zegt Bart Vermaercke. “Met deze middelen geeft de minister toeristische ondernemers een stevige duw in de rug. Zij verdienen al onze steun want ondanks deze zeer moeilijke periode maken ze het alsnog mogelijk dat kwetsbare groepen net als iedereen kunnen genieten van een deugddoende vakantie of daguitstap. In het najaar volgt nog een tweede uitbetalingsronde.”