‘Rospot’ apotheek Vidafar brengt 712,54 euro op voor goede doel Anthony Statius

13 januari 2020

16u35 2 Deinze Apotheek Vidafar in Nevele heeft in een jaar tijd 712,54 euro verzameld met haar rospot. Het bedrag gaat naar de lokale Welzijnsschakels De Zonnebloem.

De klanten van Apotheek Vidafar in Nevele hebben in 2019 heel wat centen in de rospot gestoken. In totaal verzamelde zaakvoerder David Vergucht 712,54 euro, goed voor 87,4 kilogram aan rostjes. De opbrengst gaat naar Welzijnsschakels De Zonnebloem in Nevele.

“Het team van Welzijnsschakels De Zonnebloem zorgt voor hulp en ondersteuning van mensen die het financieel moeilijker hebben in onze maatschappij”, zegt David. “Omdat wij als apotheek vinden dat we ook een lokale verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van de inwoners, en dan vooral ook kwetsbare mensen, kozen we hen als goed doel. We zijn ontzettend blij dat we zo’n mooi bedrag kunnen overhandigen dankzij de gulle steun van onze klanten. De warmte die we gezien hebben gedurende de inzamelactie was ongelofelijk. Schenkingen gingen van enkele centjes tot potjes en zakjes vol met 1 en 2 eurocenten. Het doet ons deugd om te zien dat mensen het hart op de juiste plaats hebben.”