‘Quarantekeningen’ fleuren straatbeeld op Anthony Statius

27 april 2020

13u23 0 Deinze De coronacrisis wakkert bij sommige Deinzenaren de creativiteit aan. In navolging van het Gentse fenomeen van de ‘quarantekeningen’ zette Cindy Gallagher (46) het eerste exemplaar op haar raam in de Tulpenlaan in Petegem. “Ik doe een warme oproep aan mijn stadsgenoten om de buurt op te fleuren”, zegt Cindy.

In Gent werden de voorbije weken al honderden ramen versierd met ‘quarantekeningen’. Het idee komt van Hanne Deceuninck en zij wist al heel wat tekenaars en creatieve Gentenaars zoals Eva Mouton en Pol Cosmo te overtuigen om ramen te versieren met tekeningen. De vonk is inmiddels overgeslagen naar Deinze, waar Cindy Gallagher de eerste quarantekening op haar raam in de Tulpenlaan zette.

“Ik werk samen met Hanne op de kinderboerderij De Campagne in Drongen”, vertelt Cindy. “Ik vond haar idee zo tof, dat ik het ook in Deinze wil lanceren. Op mijn raam heb ik enkele bekende dieren van de kinderboerderij vereeuwigd, alsook enkele collega’s. Door de lockdown moet ik hen nu al weken missen en zo kan ik laten zien dat ik aan hen denk.”

“Met een quarantekening kan je originele boodschappen op elkaars raam tekenen", vervolgt Cindy. “Zo heb ik al een tekening bij mijn ouders in de Winterlaan gemaakt en eentje bij mijn schoonmoeder in Vinkt. Een van mijn beste vriendinnen heb ik met een raamtekening een gelukkige verjaardag gewenst. Het brengt een beetje kleur in het straatbeeld en daarbij is het ontspannend om te doen. Graag doe ik nog een warme oproep aan alle Deinzenaren om hun creativiteit de vrije loop te laten en zelf eens een quarantekening te maken. Zo maken we deze lockdown toch een beetje aangenamer”, besluit Cindy.”

Inspiratie kan je vinden via de Facebookpagina Quarantekening of het gelijknamige Instagramaccount.