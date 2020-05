‘Operatie mondmasker’ bijna afgerond: vrijwilligers delen laatste exemplaren uit Anthony Statius

03 mei 2020

12u45 2 Deinze Nadat een team van vrijwilligers zaterdag 40.000 mondmaskers had ingepakt, was het zondag de beurt aan de koeriers. Tientallen Deinzenaren kwamen maskers afhalen in de Brielpoort om uit te delen aan hun buren.

Deinze heeft zich dit weekend van zijn meest solidaire kant laten zien. Zaterdag kwamen vrijwilligers mondmaskers inpakken en sorteren in de Brielpoort. Een deel werd de dag zelf al verdeeld en zondag kwamen andere vrijwilligers de maskers afhalen.

“Hiervoor hebben we een vlot systeem bedacht”, vertelt schepen Bart Van Thuyne (CD&V). “Aan iedere zijdeur van de Brielpoort staat een medewerker klaar met mondmaskers voor een bepaalde deelgemeente. Mensen die met de auto of met de fiets komen, kunnen zo rond het gebouw tot aan de juiste deur rijden en hoeven dus niet de zaal binnen te komen. Zo vermijden we dat er te veel mensen op elkaar gepakt staan. Iedere vrijwilliger kreeg een zak mee met daarin maskers om uit te delen in een bepaalde straat.”

Een van de helpers is Luc Danneels, die zondagochtend als een van de eersten met de fiets vanuit Astene arriveerde. “Een perfecte manier om de dag vroeg te beginnen”, zegt Luc. “Ik kom mondmaskers halen voor de Wallebeekstraat in Astene en zal deze vandaag te voet ronddelen. Ik ben blij dat ik iets actief kan betekenen tijdens de coronacrisis.”

“Doordat we op zoveel vrijwilligers konden rekenen, is de verdeling van de maskers zeer vlot gegaan. Ik wil iedereen nog eens nadrukkelijk bedanken om dit mogelijk te maken”, besluit schepen Bart Van Thuyne.