"Ook buitenshuis op zoek naar vakmanschap en authenticiteit" WELKOM in het Oost-Vlaanderen van onze topchefs | Lieven Lootens ('t Aards Paradijs/Shangri-ila)

29 augustus 2019

11u24 0 Deinze Chef Lieven Lootens van 't Aards Paradijs in Merendree (Deinze) en Shangri-ila in Gent - voorheen Naturell - is in zijn keuken reeds 29 jaar en nog steeds non-stop op zoek naar pure smaken en vernieuwende smaaksensaties. "Authenticiteit en vakmanschap zijn het belangrijkste, ook wanneer ik buitenshuis ga eten", zegt Lieven Lootens.

Pieter-Jan Lint

"Pieter-Jan opent pas volgend jaar zijn eigen zaak in Merelbeke, maar hij is al enkele jaren actief als traiteur en consulent. Als jonge chef heeft hij in onze beide zaken gewerkt en plantaardige voeding is zijn specialiteit. Hij benadrukt koken haast op een wetenschappelijke manier en gezonde voeding is voor hem een 'way of life'."

Blekersdijk 33 bus B101, 9000 Gent

Jules Bar

"Voor originele gerechtjes met een flinke dosis girl power moet je bij Jules Bar in Bellem zijn. Julie is een zeer gedreven jonge vrouw die op haar eentje deze brasserie uitbaat. Je kan er terecht voor kleine gerechtjes, lekkere wijntjes en en streekbiertjes, én het is er zeer gezellig."

Bellemdorpweg 1, 9881 Bellem

Bistro 't Veer

"In dit restaurant kan je terecht voor populaire gerechten, van een lekkere steak tot gebakken sliptongetjes. De ligging aan de oude Schelde-arm is een extra troef. Gewoon genieten van eenvoudige gerechten."

Berchemweg 191, 9700 Oudenaarde

Chocolatier-patissier Marijn Coertjens

"Marijn heeft een zeer speelse manier om taartjes en pralines te maken. Al zijn creaties zijn zeer origineel en de smaken zitten altijd goed. Ik leerde Marijn kennen toen ik in de jury van een wedstrijd van Callebaut zat en ik vond hem toen al een geboren chocolatier. Zeer gefocust, een man die leeft voor zijn vak. Wanneer ik een taartje koop voor mijn personeel, komen die bijna altijd van Marijn."

Burgstraat 151, 9000 Gent

The Cobbler

"Voor enkele van de beste cocktails van België moet je in The Cobbler zijn. Deze cocktailbar bevindt zich in hotel The Post in hartje Gent en alleen al het prachtige interieur is de de moeite waard voor een bezoek. Voor het bereiden van de drankjes worden oude recepten en traditionele technieken gerespecteerd. Het zijn cocktails die het verschil maken."

Graslei 16, 9000 Gent

Kin Khao

"Wie graag Thais eet, moet zeker eens Kin Khao proberen. De koks gebruiken er authentieke smaken en recepten met citroengras, gember, kurkuma en veel chilipeper. Ik gebruik ook zelf zeer graag Oosterse smaken in mijn gerechten. Het personeel is overwegend Thais en je waant je in een 'donker steegje' in Bangkok."

Donkersteeg 23, 9000 Gent

Traiteur Eetalage

"De traiteurzaak Eetalage in Aalter wordt enthousiast uitgebaat door onze vroegere souschef Jeroen Poppe. Hij richtte de zaak twee jaar geleden op samen met Broes Tavernier van restaurant 't Vijfde Seizoen en heeft intussen al een mooi en trouw klantenbestand. Alle gerechten worden er artisanaal gemaakt en de prijzen zijn schappelijk. De moeite waard om te ontdekken."

Brouwerijstraat 4, 9980 Aalter