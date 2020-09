‘Kop van de Tolpoortstraat’ binnenkort tegen de vlakte Anthony Statius

07 september 2020

11u05 0 Deinze De voormalige woning van apotheker Roos en het gebouw met de slogan ‘Kunst kan geen kwaad’ in de Tolpoortstraat in Deinze worden binnenkort afgebroken. De stad gaat op zoek naar een aannemer en in oktober zullen de twee opvallende gebouwen uit het straatbeeld verdwenen zijn.

De ‘kop van de Tolpoortstraat’, het vertrouwde beeld dat je ziet wanneer je over de Tolpoortbrug rijdt, zal er binnenkort helemaal anders uitzien. Het gebouw van de voormalige Yvelinck-winkel is verdwenen en aan de overkant van de straat zet men binnenkort de sloophamer tegen twee opvallende gebouwen. Tolpoortstraat 2 is de voormalige woning van de apothekersfamilie Roos en daarnaast staat de woning waar de Deinse kunstacademie jaren geleden de slogan ‘Kunst kan geen kwaad’ op schilderde. Beide gebouwen werden een tijd geleden aangekocht door de stad Deinze in het kader van het woonproject Stedelijk Wonen aan de Leie I.

“Er werd een prijsvraag uitgestuurd en eens we een aannemer hebben aangeduid worden de gebouwen gesloopt", zegt schepen Bart Van Thuyne (CD&V). “We mikken op oktober voor de effectieve afbraakwerken. Op deze locatie komt er een fietspad langs de Leie en een stadspark, dat zal aansluiten op het toekomstige woonproject op de site van de voormalige Molens van Deinze. Om het stadspark volledig te kunnen aanleggen moeten er nog enkele gronden aangeworven worden. Momenteel lopen de onderhandelingen voor de aankoop van de huidige Orange-winkel.”