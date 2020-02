Fietsenwinkel Het Verzet bestolen voor 60.000 euro, zaakvoerder ziet gelijkenissen met inbraak in Heusen-Zolder: “Dezelfde dag, hetzelfde uur en dezelfde methode” Cedric Matthys Anthony Statius

25 februari 2020

16u09 10 Deinze In fietsenwinkel Het Verzet in de Nieuwstraat in Astene hebben vier dieven dinsdagochtend dertien fietsen meegenomen. De daders sloegen een raam uit met een bijl en gingen vliegensvlug te werk. “De gelijkenissen met de diefstal in Heusden-Zolder zijn te groot om van toeval te kunnen spreken.”

Vier dieven zijn in Astene, een deelgemeente van Deinze, aan de haal gegaan met dertien fietsen ter waarde van 60.000 euro. Omstreeks kwart voor drie ‘s nachts sloegen de mannen een ruit uit met een bijl in fietsenwinkel Het Verzet in de Nieuwstraat. In een zucht laadden ze dertien fietsen in hun bestelwagen en reden ze richting Frankrijk. “Mijn buren hebben het allemaal zien gebeuren”, zegt zaakvoerder Hendrik De Groote (54). “Ik kreeg een melding dat het alarm in mijn winkel was afgegaan en ben onmiddellijk hierheen gereden. Ik woon echter op een twintigtal minuten rijden. Toen ik aankwam, waren de mannen al verdwenen.”

Dief ingerekend

Het waren uiteindelijk buren in de dichte omgeving van de fietszaak die de politie verwittigden. Ze noteerden elk detail, zoals de nummerplaat van de bestelwagen. “Het is superchique wat die mensen gedaan hebben”, zegt De Groote. “Door hun info heeft de politie enkele uren later een van de dieven kunnen arresteren op een in snelwegparking in Marke (een deelgemeente van Kortrijk, nvdr.). De man was met de bestelwagen gevlucht. Hij reed rond met een Franse nummerplaat, met daaronder een Moldavische nummerplaat verborgen. Van de drie andere mannen heb ik voorlopig niks gehoord. Blijkbaar zouden zij met een personenwagen weggereden zijn die hen opwachtte aan de kerk.”

Tweede keer

Fietsenwinkel Het Verzet bestaat sinds 1998. Hendrik De Groote nam de zaak 14 jaar geleden over. Het is voor hem de tweede keer dat hij met een inbraak te maken krijgt. Op maandag 11 april 2016 slepen dieven rond vier uur ‘s morgens zijn deur uit. Toen namen ze zes waardevolle koersfietsen mee, elk met een waarde tussen de 5.000 en 10.000 euro. “Ik heb achteraf het geld mooi teruggekregen van de verzekering”, vertelt de zaakvoerder, “maar moest verplicht bijna de helft van het bedrag investeren in extra beveiliging. Er staan paaltjes voor mijn raam, er is camerabewaking, de poort is extra verstevigd en ga zo maar door. Toch heeft het blijkbaar niet mogen baten. Wat moet ik nog doen? Een driedubbele poort zetten?”

Gelijkenissen

Hendrik De Groote hoopt dat de arrestatie van de dief een doorbraak kan betekenen voor een diefstal die eind januari in Heusden-Zolder plaatsvond. Net als bij De Groote sloegen vier mannen er in de nacht van maandag op dinsdag toe, eveneens rond drie uur ‘s nachts. Daarenboven gingen ze op dezelfde manier te werk. Ze sloegen een raam uit met een bijl en reden ook met een bestelwagen weg. In die winkel gingen ze met 15 fietsen aan de haal, goed voor minstens 100.000 euro. “Ik ken de zaakvoerder erg goed”, vertelt De Groote. “We hadden al contact en legden onze situaties naast elkaar. Er zijn te veel linken om van toeval te kunnen spreken.” Het parket van Oost-Vlaanderen laat weten de zaak te onderzoeken. Ze bevestigen de arrestatie van de verdachte, en vragen dat hij aangehouden blijft. Verder geven ze mee dat er een onderzoeksrechter is aangesteld. Over de leeftijd of nationaliteit van dief kon de woordvoerder voorlopig niks kwijt.