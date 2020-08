“Dit scheelt zo'n 100 trucks per maand": minder vrachtverkeer in Deinze dankzij samenwerking Grondwerken Eggermont en Declercq Stortbeton Anthony Statius

11 augustus 2020

13u11 6 Deinze De bedrijven Grondwerken Eggermont en Declercq Stortbeton uit Deinze slaan de handen in elkaar om het vrachtverkeer door Deinze een beetje te doen afnemen. “De vrachtschepen die zand leveren aan Stortbeton Declercq keren vanaf nu terug naar Nederland met onze gezeefde aarde. Dit scheelt zo’n 100 camions per schip”, zegt Simon Eggermont.

Aan de laad- en loskade van Stortbeton Declercq aan Vaart Rechteroever in Deinze waren maandagochtend vrachtwagens van Grondwerken Eggermont bezig met het volladen van een Nederlands vrachtschip. Het startschot van een unieke samenwerking tussen twee bekende namen binnen de Deinse industrie.

Declercq Stortbeton werd in 1968 opgericht door Willy Declercq, toen nog een transportbedrijf van materialen voor wegeniswerken. De betonproductie startte in 1976 in Waregem en in 1987 nam zoon Filip het roer over. Het bedrijf heeft 5 betoncentrales, waarvan er al 23 jaar een in Deinze aan het Schipdonkkanaal ligt. Net om de hoek in de Filliersdreef richtte Simon Eggermont een bedrijf op voor grond- en afbraakwerken. Een jaar geleden werd de onderneming uitgebreid met het recyclagebedrijf RE-Eggermont. Op initiatief van Simon Eggermont gaan de twee bedrijven nu samen in zee.

Afzetmarkt klein

“Wij hebben heel veel overschotten aan gerecycleerde grond”, zegt Simon. “Deze gezeefde aarde kan gebruikt worden voor ophogingen in de streek, maar de afzetmarkt is enorm klein geworden en op vele plaatsen laat de dienst stedenbouw dit moeilijk toe. Daarom wordt een groot deel getransporteerd naar Nederland om daar dijken op te hogen. Dit zorgt voor heel wat vrachtverkeer, maar dankzij de samenwerking met Declercq Stortbeton is dit nu van de baan. De vrachtschepen die zand komen leveren bij Declercq keerden tot nu toe altijd leeg terug naar Nederland. Sinds deze week varen zij gevuld terug met onze gezeefde aarde.”

Win-winsituatie

Maandagavond meerde het schip Durabo uit het Nederlandse Vlissingen aan in Deinze. Nadat het zand werd gelost, schoot het team van Simon in actie om het schip opnieuw te vullen. In totaal duurt deze overdracht een dag. “We hebben in totaal 2.700 ton aan gezeefde grond in het schip geladen”, zegt Simon. “Dit is ongeveer het equivalent van 100 vrachtwagens. Ik schat dat we ongeveer maandelijks zo’n schip zullen vullen, dus dat betekent dat er toch maandelijks heel wat minder vrachtverkeer door de stad moet. Het is een win-winsituatie voor beide bedrijven, maar ook voor de mobiliteit in Deinze.”