‘Dinner with the Queen’ steekt tandje bij: “Dineren in én voor de natuur” Lieven Lootens en Gilles De Backer organiseren diner in pluktuin Anthony Statius

27 januari 2020

11u06 0 Deinze Na het succes van vorig jaar breien topchef Lieven Lootens van ‘t Aards Paradijs in Merendree en Gilles De Backer van Utopia Events een vervolg aan Dinner with the Queen. “Het pop-up bloemendiner in de pluktuin Purfruit in Oeselgem zal nog meer draaien om beleving én deze keer gaat de opbrengst deels naar bijenvriendelijke milieuprojecten”, zeggen Lieven en Gilles.

Klimaatbewustzijn met een gastronomische insteek. Met deze unieke combinatie lanceerden topchef Lieven Lootens en Gilles De Backer vorig jaar Dinner with the Queen, een feestmaal in open lucht ter ere van de bloemetjes en de bijtjes. Zo’n 500 gasten doken vorige zomer in de weelderige pluktuin Purfruit in Oeselgem en wie er niet bij kon zijn, krijgt binnenkort een tweede kans.

“De tweede editie van Dinner with the Queen vindt plaats van 18 juni tot 13 juli”, zegt Gilles De Backer. “Net zoals vorig jaar serveert Lieven Lootens, drager van de titel Beste Culinaire Bloemenchef van de Benelux, heerlijke gerechten met bloementoetsen en lokaal geplukte ingrediënten. Maar alvorens de gasten aan tafel gaan, worden ze met een aperitiefje in de hand door de plaatselijke boer en imker rondgeleid door de fruitranken en bijenkasten van Purfruit. In een gezellige, rustieke schuur bereidt Lieven het menu live op een teppanyaki. Citrusafrikaantjes met groene asperges of koolzaadbloemen met Vlaamse kapoen, het zijn stuk voor stuk unieke smaakcombinaties die de mensen zullen verrassen.”

Klimaat bewust

“We koppelen het diner opnieuw aan klimaatbewustwording en hierin gaan we nog een stapje verder”, vervolgt Gilles. “Nieuwe samenwerkingen met andere milieubewuste partners zoals chocolatier Dominique Persoon en biergigant Duvel staan garant voor enkele leuke verrassingen, die we later zullen onthullen. Dit jaar wil Dinner with the Queen ook volop inzetten op de sociale ervaring. We willen dat onze gasten met meer vrienden buiten komen dan waarmee ze binnen kwamen. Zo is er het nieuwe wine sharing-concept waarbij de gasten zelf kiezen welke wijnen ze bij de gerechten drinken. Ook bedrijven en grote groepen zijn welkom en dit jaar bieden we de mogelijkheid om een teambuilding aan hun diner te koppelen. Zelf je lunch bij elkaar plukken langs de overs van de Leie, hier kan het.”

Inschrijven

Tickets kosten 150 euro per persoon en deze kan je bestellen vanaf maandag 3 februari. Geïnteresseerden kunnen wel al pre-reserveren via de website www.dinnerwiththequeen.be.