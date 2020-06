‘Digitale portier’ bij Molders Mode controleert of je een mondmasker draagt Anthony Statius

02 juni 2020

13u52 1 Deinze Bij kledingzaak Molders Mode in Driespoort Shopping Deinze worden de klanten vanaf nu verwelkomd door een Digitale Portier. Aan de ingang staat een zuil met camera die controleert of je een mondmasker draagt, maar die ook het aantal klanten in de winkel telt en checkt of er nog genoeg handgel voorhanden is.

Winkelen in tijden van corona blijft evolueren. Mondmaskers, plexiglas en handgel zijn bijna niet meer weg te denken. In sommige winkels gaat men nog een stapje verder om de verspreiding van het virus tegen te gaan en veilig winkelen te garanderen. Zo staat bij Molders Schoenen en Mode in het Driespoort shoppingpark langs de Gaversesteenweg de eerste Digitale Portier aan de ingang. Deze interactieve zuil werd ontwikkeld door technologiebedrijf Canary, in samenwerking met domoticabedrijf Domica en Total Concept, dat standenbouw, lichtreclame, interieur en belettering ontwerpt.

Pilootproject

“De Digitale Portier zal bezoekers verwelkomen en hen tegelijk stimuleren om te winkelen met een mondmasker”, zegt zaakvoerder Geoffrey Molders. “Wie passeert wordt door een camera gescand en wie geen mondmasker draagt, wordt verzocht - niet verplicht - om er een op te zetten of er een te vragen aan de kassa. Zo wordt het winkelen veiliger voor onze klanten én onze medewerkers.”

“De Digitale Portier kan verschillende functies hebben, zoals tellen hoeveel bezoekers in en uit de winkel zijn gegaan”, vult Pieter Feys van Canary aan. “Met het telsysteem wordt de social distancing in acht genomen, zonder dat er extra handelingen door de winkelier of een medewerker vereist zijn. Dit alles gebeurt geheel met respect voor de privacyregels, dus de beelden zelf worden niet opgeslagen. Het toestel houdt ook bij of er nog genoeg handgel beschikbaar is, zodat de voorraad op tijd kan bijgevuld worden. Molders Mode is ons pilootproject, maar de bedoeling is om de Digitale Portier verder in te zetten in bedrijven en in retail.”