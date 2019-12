‘Deinze nooit deinzen’ prijkt op vernieuwd wapenschild Anthony Statius

20 december 2019

11u37 0 Deinze De gemeenteraad van Deinze heeft donderdagavond het vernieuwde wapenschild van de fusiestad goedgekeurd. Onderaan het wapenschild prijkt de slogan ‘Deinze nooit deinzen’.

Door de fusie van Deinze en Nevele vervielen de bestaande wapens en moest er een nieuw gemeentewapen gemaakt worden. Hiervoor werd het advies van de Vlaamse Heraldische Raad gevraagd. Het nieuwe wapenschild van Deinze werd begin dit jaar al voorgesteld, maar er werd nog wat gesleuteld aan het ontwerp. De vernieuwde versie, met wat bredere leeuwen en een zwart lint met witte letters in plaats van omgekeerd, werd donderdagavond voorgesteld aan de gemeenteraad.

Dubbele adelaar

Op het wapenschild zie je in zilver een dubbele adelaar van sabel, vergezeld van drie rozen van keel, één in het schildhoofd en twee in de schildvoet. Boven het schild staat een stedenkroon met vijf torens van goud en het geheel wordt vastgehouden door twee leeuwen van keel. Onderaan staat een lint van sabel met daarop de spreuk ‘Deinze nooit deinzen’ in letters van zilver.

Het wapenschild, dat nog groen licht moet krijgen van de Vlaamse Heraldische Raad, werd door de gemeenteraad goedgekeurd.