'Cinema Leietheater' draait vanaf december eerste films op groot scherm: "Van Toy Story 4 tot Joker, er is voor elk wat wils" Iedere dinsdag en woensdag films in grote en kleine zaal van Leietheater

18 november 2019

11u32 0 Deinze Toy Story 4, Once upon a time in Hollywood, Joker en Parasite. Het zijn maar enkele films die binnenkort op het grote scherm te zien zullen zijn in Deinze. Iedere dinsdag en woensdag wordt het nieuwe cultuurcentrum een beetje Cinema Leietheater. Tickets kosten 9 euro.

Cinefielen uit Deinze en omstreken houden vanaf december maar beter hun dinsdagen en woensdagen vrij. Op die dagen worden in het cultuurcentrum wekelijks klassiekers en kaskrakers gedraaid op groot scherm. Met Sarah Verzele heeft Leietheater ook een filmprogrammator in huis. Sarah verdiende haar strepen in de Budascoop in Kortrijk.

“We brengen een mix van onafhankelijke films en blockbusters”, zegt Sarah Verzele. “Iedere dinsdagavond wordt Leietheater omgetoverd tot een fijnzinnige cinema die de kaart trekt van de onafhankelijke film, met cultfilms uit alle hoeken van de wereld, human interest, documentaires en internationaal gelauwerde arthousefilms. Op woensdagnamiddag en -avond komen de laatste blockbusters, de tofste kinderfilms en de gezelligste familiefilms aan bod. Op het programma staan titels zoals de Gouden Palm-winnaar Parasite, Sorry We Missed You, Once Upon a Time in Hollywood van Quentin Tarantino en Joker. Ook gezinnen met grote en kleine kinderen zullen hun gading vinden met familiefilms op woensdagnamiddag om 15 uur, gaande van Minuscule 2, Pachamama, tot Toy Story 4 en Shaun the Sheep: Farmageddon.”

“Leietheater beschikt over de modernste theatertechnieken om de beste nationale en internationale toneelgezelschappen te programmeren, maar ook op filmtechnisch vlak werden kosten noch moeite gespaard”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu. “Zo investeerde de stad met de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds in een DCP-projector, die de recentste films in hoge resolutie digitaal projecteert. In de grote zaal, goed voor 450 zitplaatsen, hangt een scherm van zeven op tien meter en in de kleine zaal, goed voor 117 zitplaatsen, heeft het scherm afmetingen van zes op vier meter. Met Dolby Surround 7.1 voldoet ook het geluid aan de standaardnormen van een moderne bioscoopzaal. Er wordt niet met vaste zitplaatsen gewerkt.”

“Tickets kosten slechts 9 euro, een pak goedkoper dan in gewone cinemazalen”, vult burgemeester Jan Vermeulen aan. “Daarbij kan je in Deinze gratis parkeren. Jongeren onder de 26 jaar betalen 7 euro en er is ook een kansentarief van 3 euro. Wie dit wenst, kan een filmkaart kopen. Voor 50 euro krijg je dan acht filmtickets, die je in het jaar na aankoop kan opgebruiken.”

Het volledige programma wordt maandelijks bekendgemaakt via www.leietheater.be/films. Tickets kunnen online (www.leietheater.be) of aan de ticketbalie gekocht worden.

Hieronder vind je alvast het programma voor de maand december:

· di 3/12, 20 uur: Parasite (drama, thriller)

· wo 4/12, 14 uur: Toy Story 4 (Vlaamse versie – animatie)

· wo 4/12, 20 uur: Rocketman (drama, biografie, musical)

· di 10/12, 15 uur: The Best of Dorien B (komedie, drama)

· di 10/12, 20 uur: Parasite (drama, thriller)

· wo 11/12, 15 uur: Toy Story 4 (Vlaamse versie – animatie)

· wo 11/12, 20 uur: Once upon a time in Hollywood (drama, komedie)

· di 17/12, 20 uur: Portrait de la jeune fille en feu (kostuumdrama)

· wo 18/12, 15 uur: De grote boze vos en andere verhalen (5+ - animatie)

· wo 18/12, 20 uur: Green Book (drama)

· vr 27/12, 13.30 uur: Minuscule 2: het tropisch avontuur (5+ - animatie)

· vr 3/01, 13.30 uur: BINTI (8+ - familiefilm)