“Afscheid nemen van onze dierbaren mag persoonlijker” Deze ondernemende vrouwen pleiten voor een plechtigheid op maat van de overledene Anthony Statius

01 november 2019

10u54 0 Deinze Afscheid nemen van onze dierbaren doen we vaak zeer klassiek. Daar willen Eva Germeys, communicatie-expert en ceremoniespreker uit Deinze, en Josefien Goethals, zaakvoerster van bloemenatelier MiFleur uit Kruisem, verandering in brengen. De ene doet het met woorden, de andere met bloemen; maar hun visie is dezelfde: “Wij zetten het verhaal van de overledene centraal tijdens de afscheidsplechtigheid.”

Dit weekend herdenken we onze overleden dierbaren. Naast talloze herinneringen aan het leven van de mensen die we verloren zijn, staan we ook een moment stil bij het afscheid dat we hebben moeten nemen. De afscheidsplechtigheid is een cruciaal moment in hoe we terugblikken op deze periode van verdriet en rouw. Meestal wordt gekozen voor een klassieke uitvaartdienst, maar er bestaan ook alternatieven. Dat zeggen Eva Germeys en Josefien Goethals, twee jonge vrouwen die vanuit hun eigen vakgebied een persoonlijke toets willen geven aan ceremonies en plechtigheden, ook bij het afscheid.

“Traditioneel gaan mensen naar de begrafenisondernemer, daarna volgt een uitvaart in de kerk of in een aula en men sluit af met een koffietafel”, zegt Eva. “Daar is zeker niets mis mee, maar ik vind het belangrijk dat het afscheid kan aanleunen bij het leven, bij hoe men zijn of haar leven heeft geleid. Daarom wil ik het verhaal van de overledene vertellen. Samen met de dichte familie en vrienden worden er herinneringen opgehaald, er wordt gehuild, maar ook vaak gelachen. Ik merk dat dit een belangrijke stap is voor de mensen die achterblijven. Het samen kunnen praten en herinneringen ophalen doet deugd op zo’n moeilijk moment. Het afscheid is al zwaar genoeg, dus laten we het niet nog zwaarder maken door afscheid te nemen op een manier die niet bij de persoon past. Het idee ontstond toen ik op een begrafenis was van iemand die ik niet zo goed kende. Het enige dat overbleef na tachtig jaar leven was dat hij graag in de tuin werkte. Dat vind ik jammer, want je kan zoveel vertellen: wat waren zijn dromen? Van wie of wat hield hij?”

“Er zijn heel wat mogelijkheden om zo’n afscheidsplechtigheid persoonlijker te maken”, vervolgt Eva. “Tijdens de plechtigheid werk ik nooit met bestaande teksten, tenzij die belangrijk waren voor de persoon die overleden is. Daarnaast kan de plechtigheid plaatsvinden op een plek die veel betekende voor de overledene. Dit kan thuis zijn, maar ook ergens in de natuur. En waarom geen barbecue of dessertbuffet in plaats van de klassieke koffietafel?” Josefien vult aan: “Ook met bloemen kan je een persoonlijk verhaal vertellen. Zo maakte ik voor een overleden schrijnwerker een bloemstuk op een mooi stuk hout en voor een fervente moestuinder stelde ik een bloemstuk met groenten samen. Al mijn bloemstukken, of dit nu voor een huwelijk of voor een begrafenis is, zijn uniek. De mooiste reactie die ik al kreeg was van een familie die zei dat ik het verhaal van hun dierbare perfect wist te vertalen in bloemen. MiFleur wil een rustpunt zijn en de nabestaanden bijstaan in deze verwarrende tijden en dit doen we met ons talent om gevoel en persoonlijkheden om te zetten in bloem en groenwerk.”

“Persoonlijke ceremonies komen steeds meer voor bij huwelijken, maar bij begrafenissen is hier nog niet zo veel vraag naar”, zegt Eva. “Men weet nog niet zo goed wat de mogelijkheden zijn en op een moment van afscheid moet er zodanig veel gebeuren, dat er niet veel tijd overblijft om dit uit te zoeken. Vandaar ook onze boodschap. Nogmaals, dit is geen pleidooi tegen de klassieke plechtigheden, maar wel een uitgestoken hand naar begrafenisondernemers om samen te werken. Of het nu met woorden of bloemen is, een persoonlijke toets kan een afscheid zoveel mooier maken.”

Meer info via www.woordenvaneva.be en www.mifleur.be.