Zwembadbouwers kunnen aanvragen niet volgen: “Een zwembad in je tuin? Ten vroegste dit najaar” Joyce Mesdag

21 april 2020

16u36 0 Deerlijk Een zwembad installeren in je tuin vóór deze zomer? Je zal al goed moeten zoeken naar een zwembadbouwer die je er nog kan bijnemen in de planning. Nu de kans groter wordt dat we komende vakantie in eigen land moeten blijven, worden aannemers overrompeld met aanvragen. “Het is echt waanzin”, zegt Lode T Kindt van Aquatechno Team uit Waregem.

Zwembadbouwers deden de voorbije jaren al geen slechte zaken. Met de warme zomers die we de voorbije jaren gehad hebben, willen steeds meer mensen een eigen zwembad in de tuin. Nu het er door de coronacrisis steeds meer naar uit ziet dat we met zijn alleen een vakantie in eigen land zullen moeten doorbrengen, klinkt een zwembad in de tuin nóg aanlokkelijker.

“Wie bij ons nog een aanvraag doet, die kunnen we pas in september of oktober bedienen”, zegt Lode T Kindt van Aquatechno Team uit Waregem. “Enerzijds hebben we klanten die al een tijdje geleden een offerte hebben gevraagd, die nu vaker de knoop doorhakken en een zwembad bestellen. Anderzijds krijgen we immens veel nieuwe aanvragen binnen: tot 5, 6 aanvragen per dag. Dat zijn er tien keer zoveel als vorig jaar. Het is echt waanzin. Wij zijn al twaalf jaar bezig, dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

Aquatechno Team uit Waregem installeert nog een 20-tal zwembaden voor de zomer. “Meer kunnen we gewoon niet aan met ons team. We zouden in allerijl nog mensen kunnen bij aanvaarden, maar het duurt ook even voor nieuwe mensen voldoende opgeleid zijn, dus een echt goeie oplossing is dat niet. Ik vrees dat mensen een beetje geduld moeten hebben, we kunnen jammer genoeg niet toveren.”

Wie nu nog aanvragen stuurt, die moeten we ontgoochelen”, zegt Steve Vanparys van Parydel Zwembaden uit Waregem. “Bij ons begint 2021 zelfs al vol te lopen. Er staan nog 12 zwembaden op de planning voor de zomer, en we kunnen er geen meer bijnemen.”

Nu de mensen beseffen dat ze deze zomer misschien thuis zullen moeten blijven, klinkt dat eigen zwembad als een extra goeie investering Vincent Libbrecht van Pool-Art Swimming Pool

“Wij hebben er nog 14 te gaan voor de zomer”, Vincent Libbrecht van Pool-Art Swimming Pool uit Deerlijk. “Het maximum dat we aankunnen. Sowieso zagen we de voorbije jaren het aantal zwembaden dat we per jaar mogen installeren al stijgen, door het mooie weer. Nu de mensen beseffen dat ze deze zomer misschien thuis zullen moeten blijven, klinkt dat eigen zwembad als een extra goeie investering. Het aantal aanvragen bij ons is meer dan verdubbeld. We krijgen elke dag telefoons.”

“Het idee dat ze deze zomer moeten thuis blijven, geeft bij vele mensen de doorslag”, zegt Jeffrey Veys van Swim-Fun uit Deerlijk. “De komende maanden hebben we er eentje per week op de planning, tot aan het verlof. Meer gaat niet meer.”

In 2015 werden er 2.050 privé-zwembaden geïnstalleerd in Vlaanderen, zo blijkt uit cijfers van de Confederatie Bouw. In 2017 waren dat er 2.150, in 2019 al 3.050. Als de trend van begin dit jaar zich verder zet, komen we in 2020 aan 3.690 zwembaden. “Het gaat om een rendabele investering”, zegt Sven Nouten van Confederatie Bouw. “Met een zwembad gaat de waarde van je huis omhoog. Er wordt volop zon voorspeld, de interestvoeten staan laag, de prijzen van de zwembaden zijn betaalbaar geworden, het onderhoud van zwembaden is geautomatiseerd en de plaatsing ervan gebeurt snel. Een eigen zwembad in de tuin wordt steeds aanlokkelijker. De coronacrisis geeft nog die extra duw: mensen beseffen dat ze dit jaar waarschijnlijk niet op vakantie zullen kunnen vertrekken.”

Afstand

De maatregelen om corona in te dijken maken het de bedrijven ook nog wat extra moeilijker. “Onze mensen rijden apart naar de werven, en houden maximaal afstand”, zegt Lode T Kindt van Aquatechno. “De ene werkt aan de installatie, terwijl de ander aan het zwembad werkt, bijvoorbeeld. En wie kan thuiswerken van onze bediendes, die doet dat ook.”

Wie wil dromen: een zwembad zetten kan al vanaf 35.000 euro. “We hebben uiteraard ook exclusievere projecten, maar een zwembad wordt steeds betaalbaarder. Tweeverdieners met gewone jobs kunnen er zich ook al eentje permitteren”, zegt besluit T Kindt.