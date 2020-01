Zinger zoekt fanfare of harmonie voor hun single Joyce Mesdag

30 januari 2020

De Deerlijkse brasspopband Zinger pakt binnenkort uit met een nieuwe single: 'Out of Time'. Voor de afwerking doet de band een oproep aan fanfares, harmonie-orkesten en brassbands.

De voorbije jaren focuste de band op hun zijproject Reveil, dat ondertussen in 1 op de 3 gemeentes muziek, poëzie en verhalen brengt op de begraafplaatsen op 1 november. Maar nu zit de band rond Pieter Deknudt opnieuw volop in de studio.

“We hadden wat tegenslagen de voorbije jaren. We verloren enkele bandleden, vrienden en familieleden door auto-ongelukken en ziektes. Daarom lag de focus even op Reveil. We wilden een verschil maken, een impact die verder gaat dan je lied op de radio krijgen. Maar nu Reveil stevige wortels heeft, begint het weer te kriebelen om nieuwe muziek te maken”, vertelt frontman Pieter Deknudt.

En daar hoort een nieuwe single bij, ‘Out of Time’. “Out of Time gaat over hoe de jeugd met creativiteit en engagement de wereld mooier kan maken. Het is een oproep om uit de maat te durven dansen en de problemen gewoon samen aan te pakken. Want we hebben niet zo héél veel tijd meer om in gang te schieten.”

Voor de intro wil de band een beroep doen op een harmonie, fanfare of brassband. “We hebben partituren uitgeschreven voor ongeveer 20 blaasinstrumenten, en die zetten we gewoon op onze Facebookpagina www.facebook.com/zingerband. Blaasorkesten die willen meedoen, vragen we een leuk filmpje te maken van hun versie van de intro. Daarna gaan we met de beste inzending de studio in om alles mooi te capteren.”

Of er later ook een verdere samenwerking inzit voor live concerten, kan Deknudt nog niet bevestigen. “Het lijkt een leuk idee, maar da’s nog toekomstmuziek.”