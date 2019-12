Zeven maanden met uitstel voor man die liefdesrivaal pak rammel gaf AHK

04 december 2019

16u55 0 Deerlijk Een man die zijn liefdesrivaal een pak rammel gaf in Deerlijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden met uitstel. De man sloeg hem bont en blauw aan de woning van zijn vriendin.

De man ging volgens het openbaar ministerie als een razende te keer. Beiden hadden een dispuut over wie van hen nu een relatie had met de vrouw. Het slachtoffer ging op een bepaald moment buiten een sigaret roken aan de woning van de vrouw. De man kwam aangereden en stapte uit zijn auto. “Hij is meteen beginnen slaan”, zegt het openbaar ministerie. “En het was met voorbedachte rade want hij had vooraf al laten weten dat hij hem zou komen opzoeken en wraken.” Volgens de advocaat van de man zijn de feiten toch iets anders. “Hij was gekomen om te praten en het was het slachtoffer die de eerste vuistslag uitdeelde”, pleitte advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “Twee weken voor de feiten had slachtoffer mijn cliënt ook nog een gebroken neus bezorgd met een kopstoot. Beiden hebben een kort lontje”. Naast de gevangenisstraf moet de man ook nog een geldboete van 400 euro betalen. Aan zijn liefdesrivaal moet hij 1.925 euro schadevergoeding betalen.