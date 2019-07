Zes woningen en twee auto’s besmeurd na ontploffing betonpomp Lieven Samyn

03 juli 2019

15u05 0 Deerlijk In de Hazewindstraat in Deerlijk zijn woensdagmiddag zes woningen besmeurd geraakt met klodders betoncement. Door een technisch defect aan een betonpomp die in de straat een terrasvloer zou gieten, spoot het beton plots in het rond. Ook twee wagens raakten besmeurd. “Niet leuk, hopelijk raakt alles opnieuw gereinigd en hersteld zoals voorheen”, aldus één van de slachtoffers Maaike Bossuyt.

Iets over de middag maakte Bert Vanneste van de gelijknamige bouw- en polierbetonfirma uit Koolskamp (Ardooie) zich op om in de Hazewindstraat een terras in polierbeton te gieten. Hij deed daarvoor beroep op een betonpomp van een onderaannemer. “De betonpomp is blijkbaar geblokkeerd waardoor beton onder druk in het rond is gespoten”, aldus een aangeslagen Bert. “Een technisch defect waar niemand schuld aan heeft. Dat kan gebeuren als je met machines werkt. De werkdag is wel volledig naar de knoppen. Hopelijk raakt de schade snel hersteld.” Ongetwijfeld een kluifje voor verzekeringsmaatschappijen. Zelf deed Bert er alvast alles aan om het beton op de rijweg en parkeerstroken weg te spuiten en te vegen. De hulp van de brandweer werd ingeroepen in een poging om de gevels van zes besmeurde woningen schoon te spuiten. Dat bleek niet zo eenvoudig omdat het beton snel droogde.

Het ergst getroffen was de gevel van een nieuwbouwwoning met een wit bepleisterde gevel. “Ik hoorde een knal, meer niet”, aldus de bewoonster. Enkel dankzij de hoge druk van de inderhaast opgeroepen schoonmaakfirma Derudder Cleaning uit Deerlijk konden de grootste betonklodders van de gevel gespoten worden. “Maar daarmee is de kous niet af want de steenslag in de beton zorgde voor tal van kleine putjes in de gevel”, aldus nog het slachtoffer. Ook haar Volvo XC60 op de oprit deelde in de brokken. Net als een Peugeot 206 van de buren drong een dringende carwashbeurt zich op.

“Dit is niet leuk maar eigenlijk kan niemand er veel aan doen”, aldus Maaike Bossuyt van een woning aan de overkant van de straat. “De gevel, de rolluiken, ruiten en deur is besmeurd. Hopelijk kan alles snel opnieuw in de toestand van voorheen worden gebracht. De gevel was pas een half jaar gerenoveerd.”

De Hazewindstraat bleef tot een stuk in de namiddag plaatselijk voor alle verkeer afgesloten.