Zanger Jérémie herstelt thuis verder van zijn hersenvliesontsteking Joyce Mesdag

25 juni 2020

15u38 0 Deerlijk Jérémie Vrielynck uit Deerlijk is na twee weken ziekenhuis weer terug thuis. De zanger werd op 8 juni met een hersenvliesontsteking in het ziekenhuis opgenomen, maar hij mocht nu eindelijk terug naar huis. Hij herstelt daar nu nog verder.

“Ik mag rustig wat beginnen opbouwen, maar verder dan van mijn bed naar de zetel en van de zetel naar de keukentafel lukt momenteel nog niet”, zegt Jérémie. “Ik ben heel erg moe. Ik heb ook nog wat schrik. De pijn die ik had in mijn hoofd was heel hevig, en ik wil absoluut niet dat die pijn terugkeert. Daarom doe ik het ook voorlopig nog wat rustig en voorzichtig, zeker nu met het warme weer. Maar normaal zou ik er binnen de 2, 3 weken helemaal door moeten zijn.”

Je kent Jérémie Vrielynck (20) uit Deerlijk misschien van The Voice van Vlaanderen. Zijn versie van ‘Mercy’ van Shawn Mendes leverde hem een plaatsje in ‘Team Koen’ op, waarmee hij het tot de liveshows schopte. Jérémie studeert de richting musical aan het Koninklijke Conservatorium Brussel. Intussen timmert hij hard aan zijn zangcarrière. Hij schrijft zijn eigen nummers en na ‘Mezelf Zijn’ en ‘Julie’ pakte hij vorige maand uit met ‘Alleen bij jou’.

Je leest het relaas van Jérémie hier.