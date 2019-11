Wordt Stijn Devolder na Niels Destadsbader straks ook ereburger van Deerlijk? Joyce Mesdag

22 november 2019

16u00 0 Deerlijk Deerlijks burgemeester Claude Croes (CD&V) wil wielrenner Stijn Devolder ereburger maken van Deerlijk. Dat vertelde hij hem zelf op een supportersfeest voor de wielrenner, die onlangs zijn afscheid van het wielrennen aankondigde. Croes zal initiatief nemen om de procedure in gang te zetten, vertelde hij Devolder.

Stijn Devolder reed in zijn carrière onder meer voor Quickstep, Discovery Channel Pro Cycling Team en Veranda’s Willems-Crelan. Hij won in zijn carrière onder meer de Ronde van Vlaanderen twee keer, in 2008 en 2009, en werd meerdere keren Belgisch Kampioen op de weg.

Zanger Niels Destadsbader werd enkele maanden geleden al ereburger van Deerlijk. Devolder zou niet alleen hem, maar ook andere bekende Deerlijkenaars zoals dichter Luuk Gruwez , oud-wielrenner Dirk Baert en hoogleraar Yves Benoit, de oprichter van het kinderkankerfonds, vergezellen.