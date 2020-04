Woonzorgcentrum Heilige Familie sluit cohort-afdeling, acht besmette bewoners overleden Hans Verbeke

16u07 2 Deerlijk Er gaat een voorzichtige zucht van oplichting door het woonzorgcentrum Heilige Familie in Deerlijk. 28 besmette bewoners die op de cohort-afdeling verbleven, zijn genezen verklaard. “We sluiten de afdeling, hopelijk definitief”, zegt directeur Koen Bellers die binnenkort ook alle 16 besmette medewerkers genezen en wel terug op de werkvloer verwacht.

Van de 159 bejaarden die verblijven in het woonzorgcentrum Heilige Familie in Deerlijk zijn er acht overleden die besmet waren met het coronavirus. “Of dat ook de doodsoorzaak is, valt niet bij iedereen te achterhalen”, zegt directeur Koen Bellers. “Het afscheid laat bij ons allemaal een diepe indruk na, het is hard om dragen. Anderzijds hebben we het gevoel dat we tot nu toe alles hebben gedaan wat mogelijk was in deze moeilijke periode. We hopen dat de landing nu is ingezet. Vorige vrijdag heeft de begeleidende arts alle 19 bewoners van de cohort-afdeling genezen verklaard. Enkele dagen voordien was dat ook al gebeurd met 9 andere bewoners. Die mensen verblijven weer in hun eigen kamer, weliswaar met een week quarantaine.”

Doorstart mogelijk

De cohorte-afdeling, waar de besmette bewoners verzorgd werden, is inmiddels gesloten. “Maar we blijven alert”, zegt Koen Bellers. “We hopen dat het niet gebeurt maar zodra er nieuwe besmettingen opduiken, gaan we onmiddellijk voor een doorstart. De afdeling wordt voorlopig stand-by gehouden maar als het moet, is ze in een oogwenk weer operationeel. Intussen proberen we opnieuw richting onze normale werking te evolueren. Zo zijn er sinds vorige week opnieuw activiteiten voor onze bewoners, zij het in kleine groepjes en op voldoende afstand van elkaar.” Zestien personeelsleden van het woonzorgcentrum raakten ook besmet met het coronavirus. Een aantal is intussen opnieuw aan de slag, de rest volgt.