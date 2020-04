Woonzorgcentrum Heilige Familie Deerlijk geteisterd door corona: 12 besmettingen, één bewoner overleden Joyce Mesdag Lieven Samyn

02 april 2020

19u48 0 Deerlijk Het coronavirus heeft zijn intrede gemaakt in woonzorgcentrum Heilige Familie in Deerlijk. Er zijn 12 bewoners besmet, en een eerste bewoner is gisteren in het ziekenhuis overleden.

De eerste bewoner werd positief getest afgelopen zondag. “We hebben nochtans alle veiligheidsmaatregelen strikt opgevolgd”, zegt directeur Koen Bellers. “We hebben alle bezoek gewerd, hebben sterk ingezet op handhygiëne, hebben regelmatig de temperatuur gemeten van onze medewerkers, enz.”

Alle inwoners die positief getest zijn, zijn samen naar één afdeling verhuisd. “De bewoners die positief testten, verbleven grotendeels in dezelfde afdeling, waardoor er maar een beperkt aantal verhuisbewegingen waren. Alle personeelsleden die de afgelopen dagen instonden voor de zorg van die bewoners, verzorgen enkel nog deze bewoners, en geen enkele andere bewoner meer, om besmettingsgevaar te beperken.”

Eén bewoner die opgenomen was in het ziekenhuis, is daar gisteren woensdag jammer genoeg overleden. “We kunnen niets vertellen over de identiteit die bewoner”, zegt Bellers. “We lichten vanavond nog de familieleden in van de andere bewoners van ons woonzorgcentrum.”

Het woonzorgcentrum hoopt dat het virus ingedijkt blijft. “Voorlopig hebben er geen andere bewoners symptomen. Uiteraard kunnen we daardoor niet met zekerheid stellen dat er geen corona meer is buiten de besmette afdeling, want er kunnen altijd mensen aan lijden zonder dat ze symptomen hebben. Het wordt dus afwachten. In elk geval zijn we enorm voorzichtig en nemen we geen enkel risico.”