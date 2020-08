Wielertoerist opgeschept door wagen: slachtoffer kritiek



15 augustus 2020

16u52 8 Deerlijk Een 31-jarige wielertoerist uit Wevelgem is zaterdagnamiddag omstreeks 13.30 uur levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval in Deerlijk. De 31-jarige man reed met twee vrienden in de Pladijsstraat, toen het plots mis ging wanneer een bewoner zijn oprit opdraaide en het trio niet had gezien.

De 31-jarige wielertoerist uit Wevelgem was zaterdagmiddag bezig met twee kompanen aan een ritje. Toen ze in de Pladijsstraat vanuit Sint-Lodewijk in de richting van Deerlijk reden, ging het mis. Een bewoner die in dezelfde richting reed, wilde links zijn oprit oprijden. Hij merkte daarbij het drietal niet op en raakte één van hen. De Wevelgemnaar botste tegen de auto en kwam zwaar ten val. De hulpdiensten snelden ter plaatse en dienden de wielertoerist de eerste zorgen toe. Hij werd daarna in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis waar hij momenteel op intensieve zorgen ligt. De andere twee wielertoeristen raakten niet gewond. Door het ongeval werd de Pladijsstraat een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.