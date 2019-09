West-Vlaams bedrijf laat werknemers sms’en voor Pia met bedrijfsgsm Joyce Mesdag

17 september 2019

18u09 7 Deerlijk Vlaanderen omarmt Pia . Ook in West-Vlaanderen scharen verschillende bedrijven zich achter het initiatief.

Aquagroup uit Waregem, installateur van waterverzachters, stortte een bijdrage. “Toen ik in het bedrijf aankwam vanmorgen, zag ik dat enkele van onze mensen sms’jes aan het sturen waren voor Pia”, zegt zaakvoerder Tom Flo. “Allemaal goed en wel dat jullie sms’jes sturen, maar het bedrijf betaalt jullie gsm-rekening. Zo is het gemakkelijk. Als jullie zelf geld samenleggen, verdubbel ik het bedrag. En zo hebben wij van Aquagroup dan 200 euro gestort vandaag.”

Met bedrijfsgsm

Ook bij Aquaflam in Deerlijk, een bedrijf dat producten voor brandpreventie verkoopt, stond Pia centraal vandaag. Van zaakvoerder Marc Meert mochten alle 30 werknemers vandaag met de gsm van het werk een sms’je sturen voor de actie. “Ik vind de actie top”, zegt Marc. “Zó gemakkelijk dat je kan steunen, zonder een hele papierwinkel te moeten doorploeteren. Ik ben zelf zwaar ziek geweest. Ik heb een paar jaar geleden de ziekenhuisbacterie opgelopen, en die heeft mijn spraakcentrum aangetast. Ik ondervind daar nu nog altijd hinder van. Mijn logopedie werd slechts de eerste twee jaar terugbetaald. Het is echter klein bier in vergelijking met wat Pia overkomt. Door de actie te steunen wil ik ook aan onze werknemers hier tonen dat we een warm bedrijf zijn.”

Pintjes in ruil

Johnny Roels van Zwevegems ribbetjesrestaurant Johnny Fox bedacht de meest opvallende actie. “Wie vrijdag, zaterdag en zondag in mijn restaurant een sms’je stuurt, krijgt van mij een pintje”, zegt Johnny, die vandaag zelf al meerdere berichtjes stuurde. “Ik snap heus wel dat niet elk dossier apart behandeld kan worden. En waar trek je de grens tussen wat je terugbetaalt en wat niet? Maar ik zou het hoogst onrechtvaardig vinden als dit meisje niet gered wordt. Laten we allemaal samen Pia redden.”

Dance for Pia

Kenny Vandesonneville uit Menen en zijn echtgenote Melissa Strobbe, die zelf twee kindjes verloren, hebben concrete plannen om op 2 november een evenement ‘Dance for Pia’ te organiseren in het Park Ter Walle in Menen. “We denken aan een eetfestijn, kinderdisconamiddag, en een avond vol optredens voor de volwassenen. De opbrengst is ook volledig voor Pia. Een kindje van nog maar 9 maand oud verdient het niet te sterven omdat multinationals geld ruiken, en de overheid niet tussenkomt. Onze aanvraag moet wel nog goedgekeurd worden door het stadsbestuur, maar we vertrouwen erop dat het in orde komt.” Wie het gezin wil steunen kan ‘Pia’ sms’en naar het nummer 4666. Elk bericht kost twee euro. Alle info op de website www.teampia.be.