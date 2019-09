Werkmateriaal verdwenen bij inbraak in bestelwagen LSI

03 september 2019

17u27

Bron: LSI 0 Deerlijk In de Tapuitstraat in Deerlijk is in de nacht van zondag op maandag in de bestelwagen van zelfstandig verwarmingspecialist Dominique Vangheluwe ingebroken.

De dieven gingen er met kostbare werkmachines vandoor, goed voor een buit van zo’n 6.000 euro. “Maar stoppen staat niet in ons woordenboek”, aldus Dominique. De zaakvoerder van Pellet@Home in Anzegem stelde maandagochtend de inbraak vast. Hij merkte dat het slot van zijn bestelwagen geforceerd was en werkmateriaal zoals boormachines en batterijen verdwenen waren. “Maar ondanks deze tegenslag gaan we door, met nieuw materiaal om de klanten de service te bieden die ze verdienen”, aldus Dominique.