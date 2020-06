Werken aan zwart kruispunt in Deerlijk starten midden 2021 Joyce Mesdag

24 juni 2020

18u27 0 Deerlijk De herinrichting van het kruispunt van de N36 met de Kortrijkse Heerweg in Deerlijk start na het bouwverlof van 2021. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Bert Maertens (N-VA) aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

“Het kruispunt behoort tot de zwarte verkeerspunten in Vlaanderen”, kadert Maertens. “De Vlaamse Regering trekt in totaal ruim 826 000 euro uit voor de aanleg van een verkeersveilig kruispunt met verkeerslichten. “

De gemeenteraad van Deerlijk nam al in 2012 de beslissing om het kruispunt van de Ringlaan met de Kortrijkse Heerweg verkeersveilig in te richten met verkeerslichten. “In mei 2017 gebeurde er een eerste aanpassing aan de regeling van de verkeerlichten voor de fietsers, zodat fietsers meer tijd hebben om het kruispunt over te steken”, weet Bert Maertens.

Het dossier kende de voorbije jaren heel wat vertraging omdat het oorspronkelijke ontwerp werd herwerkt. “Voor de realisatie van het project is nog een omgevingsvergunning nodig. Daarna kan ook de aanbestedingsprocedure aanvatten. Als alle procedures goed verlopen, starten de werken na het bouwverlof van 2021. De raming van het project bedraagt momenteel 826 429 euro. De Vlaamse overheid bespreekt binnenkort de fasering en omleiding van de werken met het gemeentebestuur van Deerlijk”, besluit Bert Maertens.