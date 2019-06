Wéér betrapt: twee jaar alcoholslot voor hardleerse automobilist VHS

11u30 0 Deerlijk Kristof B. mag van de politierechter in Kortrijk drie maanden niet met de auto rijden omdat hij in Deerlijk onder invloed van alcohol twee paaltjes aanreed en vervolgens vluchtmisdrijf pleegde. De rechter legde hem ook een alcoholslot op voor een periode van twee jaar.

Vorig jaar, op 7 augustus, stelde een politiepatrouille ’s nachts vast dat er in Deerlijk twee paaltjes waren aangereden. Een eind verderop troffen de agenten een voertuig aan met twee lekke banden. Ze legden de link met de vernielde paaltjes en gingen op zoek naar de eigenaar van het voertuig. Die werd snel gevonden. Kristof B. bleek serieus onder invloed van alcohol. “Het was misschien wel de heetste dag van de zomer en daarom had mijn cliënt gedronken”, legde de advocaat uit. “Maar het was een verkeerde beslissing om vervolgens nog met de wagen te rijden.” De rechter gaf B. een boete van 1.600 euro en een rijverbod van drie maanden. Als hij op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. Daarnaast moet hij ook medische en psychologische testen ondergaan. Omdat de man eerder al drie keer werd veroordeeld voor rijden onder invloed, moet hij ook twee jaar een alcoholslot dulden in zijn wagen. Dat zal hem beletten te rijden als hij teveel heeft gedronken.