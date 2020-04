Vrouw (48) in de gracht gereden en bestolen door twee jongelui VHS

25 april 2020

17u34 0 Deerlijk Langs de Paanderstraat in Deerlijk werd donderdagavond een 48-jarige fietsster de pas afgesneden door een zwarte wagen. De vrouw belandde in de gracht. Voor ze besefte wat er gebeurde, gingen twee jonge daders er vandoor met de inhoud van haar fietstassen.

S. was zich van geen kwaad bewust toen ze van het ene op het andere moment met haar fiets in de gracht terechtkwam. De zwarte wagen die haar de pas had afgesneden, stopte. Twee jonge mannen stapten uit. Ze gingen er vandoor met de handtas van hun slachtoffer. Daarin stak een portefeuille en een telefoontoestel. Ze namen ook een slot en wat kledij mee. Alles ging razendsnel. Het verbouwereerde slachtoffer liep enkele kneuzingen op. De vrouw wandelde met haar fiets aan de hand naar haar woning, vrijdag diende ze klacht in bij de politie.

Telefoontoestel terecht

Een schoonbroer van het slachtoffer verspreidde op Facebook een bericht over wat er gebeurd was. Dat leidde intussen tot het terugvinden van de smartphone van het slachtoffer. Het toestel werd, samen met enkele kledingstukken, teruggevonden in de Paanderstraat. De rest van haar spullen is nog spoorloos. Naar verluidt, zijn de daders blank, allicht prille twintigers. De politie is een onderzoek gestart.